Porto gra ze Sportingiem. Trzech Polaków w kadrze, jeden w podstawowym składzie
Przed nami hitowy pojedynek w Pucharze Portugalii. Na Estadio Jose Alvalade Sporting zmierzy się z Porto w pierwszej odsłonie półfinałowego dwumeczu. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – w ostatnim bezpośrednim starciu padł remis 1:1. Kto przybliży się decydującego meczu? Poznaliśmy oficjalne składy na rywalizację w Lizbonie.
Tym razem trener Francesco Farioli wystawił tylko jednego Polaka w podstawowej jedenastce Smoków. Jan Bednarek rozpocznie zmagania od pierwszej minuty, natomiast Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski znaleźli się na ławce rezerwowych. W piątkowej potyczce z Aroucą wszyscy Biało-Czerwoni zagrali od początku, a najmłodszy z nich otworzył wynik.
Sporting – Porto: oficjalne składy
Sporting:
Porto: Diogo Costa – Francisco Moura, Pablo Rosario, Jan Bednarek, Alberto Costa – Alan Varela, Rodrigo Mora, Seko Fofana – Wlliam Gomes, Terem Moffi, Pepe