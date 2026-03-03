Porto mierzy się ze Sportingiem w półfinale Pucharu Portugalii. pierwszy mecz odbędzie się na Estadio Jose Alvalade. Znamy składy na starcie w Lizbonie.

Atlantico Presse Lda/ Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli, Jan Bednarek i Gabri Veiga (Porto - Sporting)

Porto gra ze Sportingiem. Trzech Polaków w kadrze, jeden w podstawowym składzie

Przed nami hitowy pojedynek w Pucharze Portugalii. Na Estadio Jose Alvalade Sporting zmierzy się z Porto w pierwszej odsłonie półfinałowego dwumeczu. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – w ostatnim bezpośrednim starciu padł remis 1:1. Kto przybliży się decydującego meczu? Poznaliśmy oficjalne składy na rywalizację w Lizbonie.

Tym razem trener Francesco Farioli wystawił tylko jednego Polaka w podstawowej jedenastce Smoków. Jan Bednarek rozpocznie zmagania od pierwszej minuty, natomiast Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski znaleźli się na ławce rezerwowych. W piątkowej potyczce z Aroucą wszyscy Biało-Czerwoni zagrali od początku, a najmłodszy z nich otworzył wynik.

Sporting – Porto: oficjalne składy

Sporting:

Porto: Diogo Costa – Francisco Moura, Pablo Rosario, Jan Bednarek, Alberto Costa – Alan Varela, Rodrigo Mora, Seko Fofana – Wlliam Gomes, Terem Moffi, Pepe