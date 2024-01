Sven Goran Eriksson to trener, który ma na swoim koncie wiele sukcesów. Tymczasem jasne jest, że Szwed jest poważnie chory. Były selekcjoner reprezentacji Anglii i były trener Lazio wypowiedział się na ten temat w rozmowie z radiem P1.

Sven Goran Eriksson

Znany trener Sven Goran Eriksson poinformował, że jest poważnie chory

Szwed przekazał, że w najlepszym wypadku zostało mu mniej więcej rok życia

75-latek udzielił wywiadu radiu P1

Dramat Svena Gorana Erikssona

Sven Goran Eriksson jest poważnie chory na raka. W lutym ubiegłego roku Szwed za pośrednictwem biura prasowego Karlstad FK ogłosił, że ze względu na problemy zdrowotne robi sobie przerwę w pracy na stanowisku dyrektora sportowego. Ikona futbolu podzieliła się ostatnio szokującą wiadomości w rozmowie z radiem P1. – Wiem mniej więcej, że w najlepszym razie mam rok życia, w najgorszym mniej – mówił Eriksson cytowany przez Sportbladet.

Pomimo niepokojących wieści Szwed próbuje z optymizmem spoglądać w przyszłość. Mówi, że próbuje oszukać mózg. – Staram się dostrzegać pozytywy we wszystkim. Nie szukam przeciwności losu, bo to oczywiście największa porażka. Trzeba zrobić coś dobrego – mówił utytułowany szwedzki trener.

Sven-Göran ”Svennis” Eriksson är svårt sjuk i cancer.

Det berättar han själv i Söndagsintervjun i P1.

– Jag vet ju på ett ungefär att i bästa fall har jag ett år, i sämsta fall mindre, säger han.



– Wszyscy rozumieją, że mam chorobę, która nie jest dobra. Wszyscy domyślają się, że to rak i tyle. Muszę walczyć jak najdłużej – uzupełnił Eriksson.

Szwedzki trener ma 75 lat i długą karierę trenerską pełną sukcesów. Między innymi poprowadził IFK Goteborg do zwycięstwa w Pucharze UEFA w 1982 roku, a Lazio do zwycięstwa w Serie A w 2000 roku i Pucharu Zdobywców Pucharów w 1999 roku. W latach 2001-2006 był pierwszym zagranicznym selekcjonerem reprezentacji Anglii. Inne duże europejskie kluby, które trenował Eriksson to: Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria i Manchester City. Ponadto był także selekcjonerem reprezentacji Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej i Filipin.

