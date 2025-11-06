Jagiellonia Białystok zagra w Macedonii z Shkendiją w ramach 3. kolejki Ligi Konferencji. Mistrz Polski będzie wyraźnym faworytem. Sprawdź składy na mecz Shkendija - Jagiellonia.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Oficjalne składy na mecz Shkendija – Jagiellonia

Jagiellonia Białystok po dwóch meczach w Lidze Konferencji wciąż jest niepokonana. Na start fazy ligowej pokonali przed własną publicznością Hamrun (1:0). Z kolei ostatnio sprawili dużą niespodziankę, remisując z francuskim Strasbourgiem (1:1). Po 2. kolejkach zajmują 14. miejsce. Ich najbliższy rywal, czyli Shkendija plasuje się na 22. miejscu z dorobkiem 3 punktów.

Warto dodać, że w czwartkowym meczu nie zagra Sławomir Abramowicz. Bramkarz reprezentacji Polski do lat 21 jest kontuzjowany. W jego miejsce między słupkami zobaczymy 19-letniego Miłosza Piekutowskiego. W obronie zagra od prawej Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinović, Bernardo Vital i Bartłomiej Wdowik. W środku pola zobaczymy Leona Flacha, Tarasa Romańczuka i Dawida Drachala. Z kolei w ataku ciężar zdobywania bramek spadnie na barki Oskara Pietuszewskiego, Afimico Pululu i Louka Pripa.

Oficjalne składy na mecz Shkendija – Jagiellonia:

Shkendija: Gaye – Trumci, Fetali, Cake, Webster – Alhassan, Ramadani – Spahiu, Zejnillai, Latifi – Tamba

Jagiellonia: Piekutowski – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Flach, Romańczuk, Drachal – Pietuszewski, Pululu, Prip

Początek meczu Shkendija – Jagiellonia w czwartek (6 listopada) na stadionie National Arena Toshe Proeski w Skopje o godzinie 21:00. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie sędzia Mihaly Kapraly z Węgier.