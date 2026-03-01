Ronaldo niezadowolony. Czeka na kluczowy dzień

Cristiano Ronaldo nie zaliczy meczu z Al-Fayha FC do udanych. Gwiazdor Al-Nassr zmarnował rzut karny i doznał kontuzji. Arriyadiyah informuje o spodziewanych badaniach.

Power Sport Images Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo cierpiał w meczu z Al-Feyha

Al-Nassr walczy o tytuł mistrzowski Saudi Pro Leaue. Drużyna z Rijadu w sobotę zanotowała dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Ale nawet mimo kolejnego sukcesu, Cristiano Ronaldo schodził z boiska wyraźnie niezadowolony. Reprezentant Portugalii tym razem nie miał powodów do radości z indywidualnego występu.

Już w 11. minucie 41-latek pomylił się z 11. metra. Natomiast w 81. minucie został zastąpiony przez Abdullaha Al Hamdana. Zmiana była wymuszona – Ronaldo doznał kontuzji mięśniowej. Tuż po tym, jak pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki usiadł na ławce, goście strzelili trzeciego gola i ostatecznie wygrali 3:1.

Arriyadiyah twierdzi, że napastnik zmaga się z urazem ścięgien podkolanowych. W poniedziałek Ronaldo przejdzie rezonans magnetyczny. W ten sposób zostanie oceniony zakres kontuzji i czas potrzebny do powrotu Portugalczyka do zdrowia.

Al-Nassr po 24 meczach ma na koncie 61 punktów i o dwa oczka wyprzedza Al-Ahli, wicelidera SPL. W następnej kolejce ekipa z Rijadu zagra z Neom SC. Występ największej gwiazdy ligi jest zagrożony.