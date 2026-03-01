Ronaldo niezadowolony. Czeka na kluczowy dzień

21:07, 1. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Arriyadiyah

Cristiano Ronaldo nie zaliczy meczu z Al-Fayha FC do udanych. Gwiazdor Al-Nassr zmarnował rzut karny i doznał kontuzji. Arriyadiyah informuje o spodziewanych badaniach.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
Power Sport Images Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo cierpiał w meczu z Al-Feyha

Al-Nassr walczy o tytuł mistrzowski Saudi Pro Leaue. Drużyna z Rijadu w sobotę zanotowała dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Ale nawet mimo kolejnego sukcesu, Cristiano Ronaldo schodził z boiska wyraźnie niezadowolony. Reprezentant Portugalii tym razem nie miał powodów do radości z indywidualnego występu.

Już w 11. minucie 41-latek pomylił się z 11. metra. Natomiast w 81. minucie został zastąpiony przez Abdullaha Al Hamdana. Zmiana była wymuszona – Ronaldo doznał kontuzji mięśniowej. Tuż po tym, jak pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki usiadł na ławce, goście strzelili trzeciego gola i ostatecznie wygrali 3:1.

Arriyadiyah twierdzi, że napastnik zmaga się z urazem ścięgien podkolanowych. W poniedziałek Ronaldo przejdzie rezonans magnetyczny. W ten sposób zostanie oceniony zakres kontuzji i czas potrzebny do powrotu Portugalczyka do zdrowia.

Al-Nassr po 24 meczach ma na koncie 61 punktów i o dwa oczka wyprzedza Al-Ahli, wicelidera SPL. W następnej kolejce ekipa z Rijadu zagra z Neom SC. Występ największej gwiazdy ligi jest zagrożony.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź