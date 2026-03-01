Ronaldo niezadowolony. Czeka na kluczowy dzień

Ronaldo cierpiał w meczu z Al-Feyha
Al-Nassr walczy o tytuł mistrzowski Saudi Pro Leaue. Drużyna z Rijadu w sobotę zanotowała dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Ale nawet mimo kolejnego sukcesu, Cristiano Ronaldo schodził z boiska wyraźnie niezadowolony. Reprezentant Portugalii tym razem nie miał powodów do radości z indywidualnego występu.
Już w 11. minucie 41-latek pomylił się z 11. metra. Natomiast w 81. minucie został zastąpiony przez Abdullaha Al Hamdana. Zmiana była wymuszona – Ronaldo doznał kontuzji mięśniowej. Tuż po tym, jak pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki usiadł na ławce, goście strzelili trzeciego gola i ostatecznie wygrali 3:1.
Arriyadiyah twierdzi, że napastnik zmaga się z urazem ścięgien podkolanowych. W poniedziałek Ronaldo przejdzie rezonans magnetyczny. W ten sposób zostanie oceniony zakres kontuzji i czas potrzebny do powrotu Portugalczyka do zdrowia.
Al-Nassr po 24 meczach ma na koncie 61 punktów i o dwa oczka wyprzedza Al-Ahli, wicelidera SPL. W następnej kolejce ekipa z Rijadu zagra z Neom SC. Występ największej gwiazdy ligi jest zagrożony.