Ronaldo nie wziął udziału w treningu Al Nassr. Rozłam w Arabii

Cristiano Ronaldo odmówił gry w ostatnim meczu Al-Nassr. Teraz okazuje się, że Portugalczyk opuścił także trening. Jeden z tamtejszych dziennikarzy przekazał nowe informacje ws. strajku piłkarza.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Strajk trwa w najlepsze – Ronaldo nie wyszedł na trening

Okno transferowe w Arabii Saudyjskiej zostało zamknięte, ale towarzyszyły mu negatywne emocje. Wszystko za sprawą transferu Karima Benzemy, który zamienił Al-Ittihad na Al-Hilal. Taki obrót spraw nie spodobał się Cristiano Ronaldo, który rozpoczął strajk. Portugalczyk zarzucił Saudi Pro League, że jego Al-Nassr w porównaniu do innych klubów jest źle traktowane.

Nie chodziło o sam transfer Benzemy, ale także fakt, że Al-Nassr nie otrzymało prawie żadnych poważnych wzmocnień w porównaniu do innych drużyn. Zmiana klubu byłego kolegi z Realu Madryt utwierdziła 40-latka w przekonaniu, że rywalizacja w lidze nie jest równa.

🚨 Al Nassr held a training session this morning for players who did not feature in yesterday’s match.



The session took place 𝗪𝗜𝗧𝗛𝗢𝗨𝗧 Cristiano Ronaldo, who is unhappy with the running of the Saudi club by PIF.



(Source: @a_altamimi11)



🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Ronaldo… pic.twitter.com/brSVYeuKYd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 3, 2026

Ronaldo nie tylko opuścił ostatni mecz Al Nassr z Al-Riyadh, ale także nie wyszedł na trening. Jeden z tamtejszych dziennikarzy poinformował, że podczas wtorkowych zajęć Portugalczyka nie było na boisku. Co ciekawe, Jorge Jesus, czyli trener zespołu zorganizował ten trening dla zawodników, którzy nie zagrali w poniedziałkowym spotkaniu.

Al-Nassr i Ronaldo to historia, która rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Od tego czasu legendarny piłkarz rozegrał w klubie 127 spotkań, w których zdobył 111 goli i zanotował 22 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast ostatnio pojawiła się informacja, że umowa może zostać rozwiązana po zakończeniu obecnego sezonu.