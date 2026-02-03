Ronaldo nie wziął udziału w treningu Al Nassr. Rozłam w Arabii

Cristiano Ronaldo odmówił gry w ostatnim meczu Al-Nassr. Teraz okazuje się, że Portugalczyk opuścił także trening. Jeden z tamtejszych dziennikarzy przekazał nowe informacje ws. strajku piłkarza.

Strajk trwa w najlepsze – Ronaldo nie wyszedł na trening

Okno transferowe w Arabii Saudyjskiej zostało zamknięte, ale towarzyszyły mu negatywne emocje. Wszystko za sprawą transferu Karima Benzemy, który zamienił Al-Ittihad na Al-Hilal. Taki obrót spraw nie spodobał się Cristiano Ronaldo, który rozpoczął strajk. Portugalczyk zarzucił Saudi Pro League, że jego Al-Nassr w porównaniu do innych klubów jest źle traktowane.

Nie chodziło o sam transfer Benzemy, ale także fakt, że Al-Nassr nie otrzymało prawie żadnych poważnych wzmocnień w porównaniu do innych drużyn. Zmiana klubu byłego kolegi z Realu Madryt utwierdziła 40-latka w przekonaniu, że rywalizacja w lidze nie jest równa.

Ronaldo nie tylko opuścił ostatni mecz Al Nassr z Al-Riyadh, ale także nie wyszedł na trening. Jeden z tamtejszych dziennikarzy poinformował, że podczas wtorkowych zajęć Portugalczyka nie było na boisku. Co ciekawe, Jorge Jesus, czyli trener zespołu zorganizował ten trening dla zawodników, którzy nie zagrali w poniedziałkowym spotkaniu.

Al-Nassr i Ronaldo to historia, która rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Od tego czasu legendarny piłkarz rozegrał w klubie 127 spotkań, w których zdobył 111 goli i zanotował 22 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Natomiast ostatnio pojawiła się informacja, że umowa może zostać rozwiązana po zakończeniu obecnego sezonu.

