Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. Portugalski gwiazdor wpisał się na listę strzelców w niezwykle istotnym meczu. Al-Nassr rozbiło Al-Kholood, a 40-latek jest coraz magicznej granicy 1000 goli w karierze.

Chun Yin Ng/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo znowu skuteczny. Przebije magiczną granicą?

W 18. kolejce Saudi Pro League doszło do starcia Al-Kholood – Al-Nassr. Oczywistym faworytem tego pojedynku byli goście, którzy walczą o mistrzostwo kraju. I mają w swojej drużynie Cristiano Ronaldo, największą gwiazdę rozgrywek.

Pierwsza połowa zmagań na King Abdullah Sports City Stadium w Burajdzie zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron sygnał do ataku dał tercet Joao Felix – Cristiano Ronaldo – Mohamed Simakan. Pierwszy z nich zaliczył asystował przy trafieniach pozostałej dwójki. W 47. minucie Felix wystawił piłkę starszemu koledze, który strzelił gola numer 961 w karierze. Natomiast sześć minut później 26-latek dośrodkował na głowę Francuza.

W 87. minucie wynik ustalił Kingsley Coman, który wykorzystał rzut karny. Al-Nassr wygrał 3:0 i ma na koncie 43 punkty. Do liderującego Al-Hilal traci tylko trzy oczka.

Al-Kholood – Al-Nassr 0:3 (0:0)

Ronaldo 47′, Simakan 53′, Coman 87′