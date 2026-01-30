Ronaldo znowu skuteczny. Przebije magiczną granicą?
W 18. kolejce Saudi Pro League doszło do starcia Al-Kholood – Al-Nassr. Oczywistym faworytem tego pojedynku byli goście, którzy walczą o mistrzostwo kraju. I mają w swojej drużynie Cristiano Ronaldo, największą gwiazdę rozgrywek.
Pierwsza połowa zmagań na King Abdullah Sports City Stadium w Burajdzie zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron sygnał do ataku dał tercet Joao Felix – Cristiano Ronaldo – Mohamed Simakan. Pierwszy z nich zaliczył asystował przy trafieniach pozostałej dwójki. W 47. minucie Felix wystawił piłkę starszemu koledze, który strzelił gola numer 961 w karierze. Natomiast sześć minut później 26-latek dośrodkował na głowę Francuza.
W 87. minucie wynik ustalił Kingsley Coman, który wykorzystał rzut karny. Al-Nassr wygrał 3:0 i ma na koncie 43 punkty. Do liderującego Al-Hilal traci tylko trzy oczka.
Al-Kholood – Al-Nassr 0:3 (0:0)
Ronaldo 47′, Simakan 53′, Coman 87′