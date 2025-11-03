Puchacz znowu błysnął w Azerbejdżanie! Kolejna asysta [WIDEO]

Tymoteusz Puchacz zanotował kolejną asystę w barwach Sabah Baku. Reprezentant Polski zrobił to w drugim meczu z rzędu i ponownie bezpośrednio z rzutu rożnego.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz z kolejną asystą dla Sabah Baku

Tymoteusz Puchacz we wrześniu zdecydował się na dość niespodziewany kierunek, zgadzając się na wypożyczenie do Azerbejdżanu. Nowym klubem reprezentanta Polski został Sabah Baku, czyli triumfator krajowego pucharu w poprzednim sezonie.

Puchacz szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Od momentu transferu wystąpił w sześciu meczach, za każdym razem wychodząc w pierwszym składzie. Co ciekawe z 26-latkiem na boisku Sabah nie przegrało jeszcze ani jednego spotkania.

W poprzednim tygodniu Puchacz zaliczył pierwszą asystę w lidze azerskiej. W starciu z Arazem Nachiczewan precyzyjnie dośrodkował futbolówkę z rzutu rożnego. W poniedziałek (3 listopada) powtórzył to w konfrontacji z Qabala FK, gdy w 28. minucie posłał piłkę w pole karne, a na listę strzelców wpisał się Steve Solvet.

🇵🇱Tymoteusz Puchacz zalicza asystę w drugim meczu z rzędu w 🇦🇿Azerbejdżanie!🔥



Po dośrodkowaniu Polaka padła bramka na 1-0 dla Sabah Baku w meczu z Qəbələ FK.



W drużynie gości od pierwszej minuty występuje inny były piłkarz Lecha – 🇨🇮Adriel Ba Loua. https://t.co/NtO9vo9dfN pic.twitter.com/DkLCqIM4R9 — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) November 3, 2025

Należy pamiętać, że Puchacz jest tylko wypożyczony do Sabah Baku. Po zakończeniu sezonu wróci do Niemiec, gdzie wciąż ma ważny kontrakt z Holstein Kiel. W poprzednim sezonie na zasadzie wypożyczenia rundę wiosenną spędził w Plymouth Argyle.