PSV mistrzem Holandii. Miała być feta, a zrobiła się wielka zadyma [WIDEO]

PSV Eindhoven w ostatniej kolejce Eredivisie przypieczętowało mistrzostwo Holandii. Zamiast hucznego świętowania na ulicach miasta doszło do konfrontacji kibiców z policją.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSV

Zadyma zamiast fety, przykre obrazki podczas świętowania mistrzostwa PSV

PSV Eindhoven po raz drugi z rzędu zostało mistrzem Holandii. Okoliczności, w jakich drużyna Petera Bosza zdobyła tytuł, to scenariusz na dobry film. Przed tygodniem doszło do nieprawdopodobnych wydarzeń, gdy Ajax Amsterdam w ostatnich minutach stracił bramkę w meczu z Groningen, która zmieniła sytuację w tabeli. Przed ostatnią kolejką to PSV zajmowało 1. miejsce w lidze.

W miniony weekend przed rozpoczęciem 34. kolejki PSV miało jeden punkt przewagi nad Ajaksem. Obie drużyny wygrały swoje mecze, więc mistrzem Holandii została drużyna z Eindhoven, broniąc tym samym tytuł wywalczony w poprzedniej kampanii.

Zdobycie 26. w historii mistrzostwa kraju zostało przyćmione przez wydarzenia, które działy się na ulicach miasta. Zamiast mistrzowskiej fety doszło do wielkiej zadymy. Media obiegło wideo, na którym widać, że doszło do konfrontacji na linii kibice – policja.

PSV dzięki wywalczeniu mistrzostwa zapewniło sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Warto dodać, że choć wyprzedzili w tabeli Ajax tylko o jeden punkt, to duże wrażenie robi ich bilans bramkowy. W 34 meczach zdobyli aż 103 gole, a stracili tylko 39 bramek.