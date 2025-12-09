Przyszłość Macieja Skorży wyjaśniona. Szkoleniowiec zabrał głos

Naoki Morita/AFLO SPORT/Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Skorża zostaje w zespole Urawa Red Diamonds

Maciej Skorża to jeden z absolutnie nielicznych trenerów z naszego kraju, który pracuje poza granicami Polski. Od kilku już lat związany jest on bowiem z ligą japońską, a konkretnie z zespołem Urawa Red Diamonds, z którym odnosi mniejsze bądź większe sukcesy.

Niemniej w ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwym odejściu z klubu, a to bowiem przez fakt, że jego zespół zakończył sezon na siódmym miejscu w tabeli ligi japońskiej, co zostało przyjęte jako rozczarowanie. Poza tym także w ostatnich tygodniach jego nazwisko łączone było z pracą w Legii Warszawa, która nadal poszukuje nowego szkoleniowca. Wówczas jednak sam Skorża szybko zdementował te plotki. Teraz z kolei już ostatecznie wyjaśniła się jego przyszłość na najbliższy czas.

Jak poinformowała sama Urawa Red Diamonds, Maciej Skorża poprowadzi zespół w kolejnym sezonie. Sam szkoleniowiec w rozmowie z mediami klubowymi skomentował tę informację.

– Przede wszystkim chciałbym wyrazić moją szczerą wdzięczność wszystkim, którzy walczyli u mojego boku do końca tego niezwykle trudnego sezonu. To nie był w żadnym wypadku łatwy sezon dla Urawa Red Diamonds i współczuję naszym kibicom. Wraz z rozpoczęciem nowego sezonu chciałbym raz jeszcze wyrazić wdzięczność klubowi za zaufanie i powierzenie mi tego zadania. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będę rywalizował z innym nastawieniem i atmosferą niż kiedykolwiek wcześniej. Nie mogę się doczekać – powiedział Maciej Skorża.

