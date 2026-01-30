Porto sięga po napastnika. Niegdyś kosztował ponad 20 mln

Porto nadal nie zamknęło kadry na drugą część sezonu. Smoki dokonają jeszcze jednego transferu. Na Estadio do Dragao trafi Terem Moffi, o czym informuje Nicolo Schira.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Pablo Rosario i Terem Moffi (C Porto - OGC Nice)

Porto z trzecim transferem

W trwającym okienku Porto pozyskało już dwóch zawodników. Szereg lidera Liga Portugal zasilili Oskar Pietuszewski i Thiago Silva. Wszystko wskazuje na to, że Smoki sięgną po jeszcze jednego piłkarza. Nicolo Schira przekonuje, że Estadio do Dragao przeniesie się Terem Moffi.

Reprezentant Nigerii w tym sezonie zanotował 15 występów w barwach OGC Nice i strzelił trzy gole – dwa w Ligue 1 i jednego w Lidze Europy. Jednak od 30 listopada i meczu z Lorient pozostawał bez gry. Miało to związek z atakiem kibiców Les Aiglons na autokar przewożący piłkarzy. Moffi nie zamierzał kontynuować kariery na Lazurowym Wybrzeżu.

Wybawieniem dla 26-latka byłą oferta Porto. Smoki wypożyczą napastnika do końca rozgrywek. W umowie zawarto opcję definitywnego wykupu za osiem milionów euro. Co ciekawe, w lecie 2023 roku Nicea zapłaciła Lorient za snajpera 22,5 miliona euro. Lewonożny zawodnik może występować także na skrzydłach, co sprawia, że stanie się rywalem Oskara Pietuszewskiego.