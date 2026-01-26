FC Porto zmierzy się w poniedziałek z Gil Vicente. Francesco Farioli podał skład na mecz ligowy. Wiadomo, co z Oskarem Pietuszewski. Od pierwszej minuty zagra Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski na ławce! Oficjalne składy na mecz Porto – Gil Vicente

FC Porto po czwartkowym remisie z Viktorią Pilzno w Lidze Europy wraca do rywalizacji na krajowym podwórku. W poniedziałek 26 stycznia 2026 roku o godzinie 21:15 podopieczni Francesco Fariolego zmierzy się przed własną publicznością z Gil Vicente. Spotkanie z 5. drużyną w tabeli odbędzie się w ramach 19. kolejki ligi portugalskiej. Wiadomo, co z występem trzech reprezentantów Polski.

W kadrze meczowej FC Porto znalazł się Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Tylko dwóch z nich rozpocznie starcie z Gil Vicente od pierwszej minuty. Będzie to dwójka obrońców, przy czym Kiwior ponownie zagra jako lewy obrońca. Na środku obrony u boku Bednarka zagra legendarny Thiago Silva, który nie tak dawno podpisał kontrakt ze Smokami.

Oskar Pietuszewski na debiut w wyjściowej jedenastce musi jeszcze poczekać. Niewykluczone, że podobnie jak przed tygodniem z Vitorią Guimaraes pojawi się na boisku po wejściu z ławki rezerwowych. W debiucie wywalczył m.in. rzut wolny oraz rzut karny dla Porto.

Oficjalne składy na mecz FC Porto – Gil Vicente:

Porto: Costa – Martim, Silva, Bednarek, Kiwior – Pablo, Froholdt, Veiga – Pepe, Samu, Sainz

Gil Vicente: Figueira – Ze Carlos, Buatu, Elimbi, Konan – Ze Carlos, Garcia – Murilo, Esteves, Toure – Varela

Porto po 18. kolejkach ma na swoim koncie 52 punkty i zajmuje 1. miejsce. Jeśli w poniedziałek wygrają z Gil Vicente, zbudują sobie przewagę siedmiu oczek nad Sportingiem CP i dziesięciu nad Benfiką.