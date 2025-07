Pirlo podjął nowe wyzwanie. Poprowadzi egzotyczny klub

Andrea Pirlo został oficjalnie ogłoszony nowym trenerem United FC z Dubaju. Jak potwierdzono, były pomocnik Juventusu i Milanu podpisał dwuletni kontrakt, który obowiązuje do lata 2027 roku.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Andrea Pirlo

Andrea Pirlo trenerem United FC

Andrea Pirlo rozpoczyna nową przygodę w swojej trenerskiej karierze. Włoska legenda obejmuje stanowisko szkoleniowca United FC, młodego klubu z siedzibą w Dubaju, który rywalizuje w pierwszej lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

– Z dumą witamy Andreę w rodzinie United FC. Uosabia wartości i ambicje naszego klubu. Wierzymy, że odegra kluczową rolę w naszym dalszym rozwoju – powiedział prezes klubu Ilie Cebanu.

United FC powstał zaledwie niespełna trzy lata temu, we wrześniu 2022 roku. Już w pierwszym sezonie zajął drugie miejsce w drugiej lidze, co dało awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub zdołał utrzymać się w elicie również na sezon 2025/2026.

Dla Pirlo będzie to czwarty zespół w roli pierwszego trenera. Wcześniej prowadził Juventus, Fatih Karagumruk oraz Sampdorię. Każde z tych doświadczeń pozwoliło mu rozwijać warsztat, który teraz zamierza wykorzystać w ZEA.

Oficjalny debiut Włocha na ławce trenerskiej United FC odbędzie się na 20 września. Tego dnia jego drużyna zmierzy się z Al Dhaid w meczu ligowym.

