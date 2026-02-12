Piątek z golem! Przełamanie po dwóch miesiącach posuchy [WIDEO]

17:24, 12. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Krzysztof Piątek zdobył bramkę w meczu Al-Duhail - Al-Waab w Pucharze Kataru. Drużyna reprezentanta Polski wygrała (2:0). Dla napastnika to pierwszy gol od 24 listopada 2025 roku.

Krzysztof Piątek
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Pierwszy gol Krzysztofa Piątka w Al-Duhail od dwóch miesięcy

Krzysztof Piątek latem ubiegłego roku zakończył dwuletni pobyt w Turcji, gdzie bronił barw Basaksehiru. Drużyna ze Stambułu sprzedała go za 10 milionów euro do Al-Duhail. Co ciekawe, 20% kwoty, czyli 2 mln euro trafiło na konto Herthy Berlin, z którą Polak był związany kontraktem w latach 2020-2023. Początek przygody w nowym klubie był udany, ale z biegiem czasu było tylko gorzej.

W pewnym momencie Piątek przestał strzelać bramki. Okres bez gola trwał ponad dwa miesiące. Ostatni raz wpisał się na listę strzelców 24 listopada 2025 roku w meczu z Al-Ittihad w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Zła passa dobiegła końca w czwartek (12 lutego).

Al-Duhail z Piątkiem w składzie rywalizowało z Al-Waad w 1/8 finału Pucharu Kataru. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zespołu Polaka, a on sam zdobył jedną z dwóch bramek (2:0). Przełamał się dokładnie w 86. minucie, wykańczając akcję po podaniu Benjamina Bourigeauda. 30-latek wyprzedził obrońcę rywali i znalazł się twarzą w twarz z bramkarzem drużyny przeciwnej.

Akcja z golem Krzysztofa Piątka od 1:41

Łącznie w sezonie 2025/2026 Krzysztof Piątek ma na swoim koncie 11 goli i 3 asysty w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. W lidze katarskiej Al-Duhail zajmuje jednak odległe 8. miejsce. Kontrakt napastnika obowiązuje do czerwca 2028 roku.

