Piątek przełamał złą passę! Niemoc strzelecka w końcu przerwana

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Pierwsza bramka od dwóch miesięcy, Piątek z 19. golem w lidze

Krzysztof Piątek jest w tym sezonie jednym z najlepszych napastników ligi tureckiej. Reprezentant Polski w pierwszej części sezonu imponował formą. Skuteczność w polu karnym rywali przełożyła się na fakt, że 29-latek walczy o koronę króla strzelców Super Lig.

Na jego nieszczęście przez ostatnie dwa miesiące nie mógł znaleźć sposobu, aby skierować piłkę do siatki. Po raz ostatni wpisał się na listę strzelców 1 lutego w spotkaniu z Samsunsporem. To właśnie wtedy zdobył drugiego hat-tricka w tym sezonie. Zła passa dobiegła jednak końca, a Piątek w końcu znów mógł cieszyć się z gola. W sobotę zdobył 19. bramkę w lidze podczas meczu z Konyasporem.

Zobacz wideo: Sen o Krzysztofie Piątku – jak to było?

Basaksehir długo nie potrafił sforsować obrony rywali. Drużynie ze Stambułu udało się dopiero w drugiej połowie. W 71. minucie gospodarze otrzymali rzut karny. Do strzału z jedenastego metra podszedł reprezentant Polski, który skutecznie uderzył piłkę.

Piątek ma na swoim koncie 19 goli w 27 meczach, co daje mu 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. O jedną bramkę wyprzedza go napastnik Galatasaray – Victor Osimhen. Do końca sezonu w Turcji pozostało osiem spotkań. W następnym meczu Basaksehir zagra z Besiktasem.