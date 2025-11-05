Patryk Czubak znalazł klub. Oficjalne potwierdzenie

Patryk Czubak został asystentem Zeljko Sopicia w NK Osijek. 32-letni szkoleniowiec w październiku rozstał się z Widzewem Łódź, a teraz dołączył do sztabu chorwackiego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Nowe wyzwane Patryka Czubaka. Trener dołączył do NK Osijek

Patryk Czubak, który jeszcze kilka tygodni temu prowadził Widzew Łódź, znalazł nowego pracodawcę. 32-letni szkoleniowiec został asystentem Zeljko Sopicia w chorwackim NK Osijek. Pod jego wodzą łodzianie rozegrali sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach, odnosząc trzy zwycięstwa i ponosząc trzy porażki. W połowie października zastąpił go Igor Jovicević, a młody trener rozstał się z klubem.

Teraz drogi Czubaka i Sopicia ponownie się skrzyżowały. Tym razem w Chorwacji. NK Osijek potwierdził oficjalnie, że Polak dołączył do sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Zespół z północno-wschodniej części kraju zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli chorwackiej ekstraklasy z dorobkiem dziesięciu punktów. Ostatnie ligowe zwycięstwo odniósł jeszcze pod koniec września, po czym przegrał trzy razy i zanotował jeden remis.

Czubak, mimo młodego wieku, ma już solidne doświadczenie w pracy trenerskiej. W przeszłości był analitykiem Warcie Poznań, później prowadził rezerwy Widzewa, a w ostatnich latach zbierał doświadczenie w Ekstraklasie. Teraz przed nim nowe wyzwanie. Praca w sztabie szkoleniowym jednego z bardziej rozpoznawalnych klubów w Chorwacji.

32-letni szkoleniowiec zadebiutuje u boku Sopicia już 8 listopada, kiedy Osijek zmierzy się na wyjeździe z Hajdukiem Split, który jest liderem chorwackiej ekstraklasy.