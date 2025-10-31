Patryk Czubak wraca do pracy. Otrzymał ciekawą ofertę

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Były trener Widzewa może zostać asystentem w Chorwacji

Patryk Czubak w sierpniu przejął stery w Widzewie Łódź i prowadził drużynę do połowy października. W sześciu meczach odniósł trzy zwycięstwa i poniósł trzy porażki. Klub z Łodzi zdecydował się wówczas powierzyć zespół Igorowi Joviceviciowi. Sezon w Widzewie rozpoczął natomiast Zeljko Sopić, a teraz został trenerem NK Osijek w Chorwacji.

Jak przekazał Damian Czyżak z kanału „Futbolownia”, Czubak ma zostać asystentem Sopicia w NK Osijek. Okazuje się, że jest już blisko porozumienia. – Rozmowy trwają. Decyzja zapadnie lada dzień. Trener jest już w Chorwacji – czytamy.

32-latek ma już doświadczenie w polskiej ekstraklasie i na niższych poziomach rozgrywkowych. Wcześniej pracował m.in. w Stomilu Olsztyn i Warcie Poznać jako analityk. NK Osijek obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w chorwackiej ekstraklasie z dorobkiem dziewięciu punktów.

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie polski trener otrzyma szansę w zagranicznym klubie. Przeprowadzka do Chorwacji byłby kolejnym krokiem w karierze 32-latka, który wciąż buduje swoją pozycję w świecie trenerskim. W najbliższą niedzielę NK Osijek zagra NK Varazdin w 12. kolejce.