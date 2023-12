Ole Gunnar Solskjaer może wrócić do pracy po prawie dwóch latach przerwy. Według "Sports Digitale" zatrudnienie Norwega rozważa Besiktas.

Imago / John Walton Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Riza Calimbay stracił prace w Besiktasie po ostatniej porażce 1-3 z Alanyasporem

Turecki klub rozważa zatrudnienie Ole Gunnara Solskjaera

Norweg ostatnio pracował w Manchesterze United

Ole Gunnar Solskjaer zostanie nowym trenerem Besiktasu

Besiktas zdecydował się zwolnić trenera po porażce w ostatnim meczu ligowym z Alanyasporem. Riza Calimbay pracował w Stambule od listopada tego roku i prowadził zespół w zaledwie 7 meczach. Według informacji portalu “Sports Digital” jego miejsce w roli pierwszego trenera ma zająć Ole Gunnar Solskjaer. Dla Norwega byłby to powrót do pracy w roli trenera po dwóch latach przerwy, odkąd został zwolniony z Manchesteru United.

50-latek pracował w zespole “Czerwonych Diabłów” w latach 2018-2021. Pod jego wodzą Manchester rozegrał 168 meczów. Jego bilans to 92 zwycięstwa, 35 remisów oraz 41 porażek. Doprowadził drużynę do wicemistrzostwa Anglii.

Norweg miał otrzymać propozycję kontraktu w Besiktasie, która związałaby go z klubem do końca sezonu 2024/2025. Na ten moment “Czarne Orły” zajmują 5. miejsce w lidze tureckiej z dorobkiem 26 punktów. Do dwóch najlepszych drużyn w lidze mają stratę aż 17 oczek. Ostatni mecz w tym roku drużyna ze Stambułu rozegra w pierwszy dzień świąt, a jej rywalem będzie Hatayspor.