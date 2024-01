IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Wiele wskazuje na to, że Caglar Soyuncu odejdzie z Atletico Madyrt

Turek ma wrócić do swojego rodzimego kraju

Jego nowym klubem prawdodpodbnie będzie Fenerbahce Stambuł, gdzie gra Sebastian Szymański

Powrót do kraju

Caglar Soyuncu do zespołu Atletico Madryt trafił jako wolny zawodnik, ale nie dał rady zadomowić się w ekipie prowadzonej przez Diego Simeone. Turecki stoper rozegrał tylko dziewięć spotkań w barwach klubu z Estadio Metropolitano, a to nie zadowala obu stron. Wiele wskazuje więc na to, że w najbliższym czasie zawodnik przeniesie się do innego zespołu.

Według informacji Matteo Moretto jednym z najpoważniejszych kandydatów do wypożyczenia 27-latka jest zespół Fenerbahce Stambuł. Powrót Soyuncu do kraju byłby dla niego szansą na regularną grę w zespole, który walczy o mistrzostwo. A dodatkowo odbudowałby się przed Euro 2024. W grze są jednak także FC Porto oraz Borussia Dortmund.

Czytaj także: Kluczowi gracze Manchesteru United wracają do gry. Wznowili treningi z zespołem