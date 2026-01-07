Neymar zdecydował w sprawie przyszłości. Wszystko jasne

Neymar zgodnie z przewidywaniami będzie kontynuował swoją karierę w Santosie. Brazylijczyk podpisał nowy kontrakt, który będzie ważny do 31 grudnia 2026 roku.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Oficjalnie: Neymar przedłużył kontrakt z Santosem

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Neymar będzie kontynuował swoją karierę w Santosie. W środowy wieczór brazylijski klub poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z doświadczonym zawodnikiem.

33-letni pomocnik, który z powodzeniem może występować również jako skrzydłowy lub napastnik, związał się ze swoim macierzystym zespołem umową obowiązującą do 31 grudnia 2026 roku. Poprzednie porozumienie między stronami wygasało wraz z początkiem bieżącego roku, co rodziło wiele spekulacji dotyczących przyszłości gwiazdora.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl — Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026

Przypomnijmy, że Santos ostatecznie utrzymał się w brazylijskiej ekstraklasie, mimo realnego zagrożenia spadkiem. Co więcej, zespół Biało-Czarnych wywalczył także awans do Copa Sudamericana, imponując formą w decydującej fazie kampanii.

Ogromny udział w tym sukcesie miał właśnie Neymar, który poświęcał się dla ukochanego klubu, występował mimo problemów zdrowotnych i swoją świetną postawą znacząco przyczynił się do pozostania swojej macierzystej drużyny w elicie.

Gwiazdor, który wciąż marzy o występie na przyszłorocznych mistrzostwach świata, w trakcie kariery reprezentował również Paris Saint-Germain, Barcelonę oraz Al-Hilal. 128-krotny reprezentant Brazylii sięgnął po pięć mistrzostw Francji i dwa tytuły mistrza Hiszpanii. W sezonie 2014/2015 triumfował z Barceloną w pestiżowej Lidze Mistrzów, potwierdzając status jednego z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia.