fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho w styczniu został zwolniony z AS Romy

Portugalczyk zaznacza, że chce jak najszybciej wrócić do zawodu

W ostatnim czasie regularnie można go widzieć na trybunach portugalskich klubów

Mourinho chce wracać do pracy

Jose Mourinho znacznie więcej oczekiwał po swojej przygodzie z AS Romą. W stolicy Włoch nie wytrwał pełnych trzech sezonów. Władze klubu rozczarowane osiąganymi wynikami postanowiły pożegnać się z utytułowanym szkoleniowcem w styczniu 2024 roku. Zastąpił go Daniele De Rossi, który błyskawicznie poprawił grę i rezultaty drużyny. Może to sugerować, że Mourinho nie pasował już do tego miejsca.

Portugalczyk zaznacza, że nie chce długo pozostawać na trenerskim bezrobociu. Ma nadzieję, że już od lata obejmie nowy zespół, gdyż wciąż odczuwa głód rywalizacji i potrzebę codziennej pracy. Jego nazwisko jest łączone z saudyjskimi klubami, choć ten kierunek nieszczególnie go w obecnej sytuacji interesuje.

Mourinho preferuje dalszą pracę w Europie. Media sugerują powrót do Premier League, choć bardziej prawdopodobne wydaje się jego pozostanie w rodzimym kraju, gdzie obecnie przebywa. W ostatnim czasie kibice regularnie widują go na trybunach podczas meczów ligi portugalskiej. Stał się więc kandydatem do pracy w Sportingu lub Benfice.

– Gdybym mógł zacząć trenować od jutra, zrobiłbym to. Czuję pustkę, gdy nie pracuję. Prawdopodobnie wrócę do zawodu tego lata, postaram się podjąć najlepszą decyzję – mówi.