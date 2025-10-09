Moder wciąż nie jest gotowy. Van Persie mówi, co z Polakiem

Jakub Moder od wielu tygodni nie może grać. Wciąż mierzy się z kontuzją pleców, choć Robin Van Persie przekazał w jego temacie optymistyczne wieści.

fot. box to box pictures Na zdjęciu: Jakub Moder

Optymizm w sprawie Modera. Powrót oraz bliżej

Jakub Moder na początku 2025 roku przeniósł się z Brighton do Feyenoordu w ramach transferu definitywnego. Ten ruch okazał się bardzo udany, gdyż w Holandii mógł liczyć na regularne występy. Zagrał nawet w hitowych meczach Ligi Mistrzów z Milanem i Interem Mediolan, a w Eredivisie miał pewny plac.

Była to świetna wiadomość również dla reprezentacji Polski, która z Moderem w składzie grała znacznie lepiej. Na nieszczęście piłkarza, na początku tego sezonu nabawił się kontuzji pleców. Pierwotnie wydawało się, że szybko wróci do gry, ale ból nie ustępował, a sam zawodnik nie wiedział, co do końca się z nim dzieje.

Absencja Modera wciąż trwa, natomiast wreszcie pojawiły się optymistyczne wieści. Robin Van Persie, który jest trenerem Feyenoordu Rotterdam, zdradził, że polski pomocnik już trenuje, choć do powrotu jeszcze daleka droga. Z każdym dniem powinno być jednak lepiej.

– Moder dołączył w zasadzie do drużyny, ale trenuje z nią tylko częściowo, bo z fizycznego punktu widzenia nie jest gotowy, by robić to na pełnych obrotach. Monitorujemy sytuację z dnia na dzień – wyjaśnił Van Persie.

Bilans Modera w Feyenoordzie to 19 meczów i cztery strzelone bramki. Nie ulega wątpliwościom, że w klubie wyczekują jego powrotu, a Van Persie chce go mieć do swojej dyspozycji.