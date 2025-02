Kownacki przekazał, gdzie zamierza grać. Nie pozostawił złudzeń

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki chce zostać w obecnym klubie

Dawid Kownacki świetnie odnajduje się na zapleczu Bundesligi, co potwierdza po raz kolejny. Przed sezonem został wypożyczony do Fortuny Dusseldorf, z którą był związany również w przeszłości. W 16 meczach zgromadził dziewięć bramek i dwie asysty, a jego dobra dyspozycja wzbudza poważne zainteresowanie.

Polski snajper formalnie jest zawodnikiem Werderu Brema, ale w tym klubie ewidentnie sobie nie poradził. Wypożyczenie do słabszej ligi jest sygnałem, że klub zapewne myśli o definitywnym rozstaniu. Kownacki skupia się na udanej końcówce tego sezonu, gdyż walczy z Fortuną Dusseldorf o awans do elity. Na ten moment jest zespół zajmuje piąte miejsce, a do strefy barażowej straci dwa punkty.

Zobacz: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Kownacki ma świadomość, że pobyt w Fortunie Dusseldorf mu sprzyja. Przy okazji wywiadu dla “Kickera” zaznaczył, że chciałby zostać w tym zespole również w przyszłym sezonie. Wiele zależy jednak od tego, czy uda się awansować do Bundesligi.

– Jeśli Fortuna awansuje do Bundesligi, to będzie szansa nie tylko dla klubu, ale też dla mnie. Moje dziecko idzie latem do szkoły, więc miło byłoby mieć jasność co do naszej przyszłości. Czujemy się w Dusseldorfie dobrze i chciałbym tu zostać – przekazał Kownacki.

Wychowanek Lecha Poznań ma za sobą znakomite tygodnie. W ostatnich dwóch ligowych kolejkach uzbierał aż cztery bramki.