IMAGO / Uwe Kraft Na zdjęciu: Neymar

Neymar doznał kontuzji podczas październikowego meczu Brazylii z Urugwajem

Po badaniach okazało się, że zerwał przednie więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę

Według najnowszych informacji do sprawności wróci za kilkanaście miesięcy

Neymar przejdzie operację. Bardzo długa przerwa

Do pechowego zdarzenia doszło 17 października podczas meczu Brazylii z Urugwajem. W pewnym momencie Neymar doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji. Po oficjalnych badaniach okazało się, że gwiazdor zerwał przednie więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. W pewnym momencie rozważał nawet zakończenie kariery, choć teraz wydaje się, że to nierealny scenariusz.

Teraz Neymara czeka operacja. Al-Hilal chce, żeby doszło do niej we Francji, zaś Brazylijczyk zdecydował, że będzie się leczył w Brazylii. Do porozumienia obu stron jeszcze nie doszło, ale serwis Globbesport dowiedział się, jaka przerwa czeka piłkarza. Okazuje się, że oczekiwany okres rekonwalescencji wynosi… dziesięć miesięcy. Dlatego Neymara nie zobaczymy ponownie na boisku przed wrześniem 2024 roku. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie dobrze.

Zobacz także: Burzliwy mecz Cristiano Ronaldo. Poprosił o… zmianę sędziego