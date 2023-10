IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Mateusz Klich

W nocy z soboty na niedzielę dwóch Polaków zdobyło gole w Major League Soccer. Jednym z nich był Karol Świderski

Drugi to Mateusz Klich, który przypomniał się Michałowi Probierzowi

Pomocnik swoim wolejem zapewnił DC United remis w starciu z Vancouver Whitecaps

Klich przypomniał się Probierzowi. Ładny gol pomocnika DC United

Polacy w Major League Soccer mają się dobrze. Szczególnie udana była dla nich noc z soboty na czwartek, bo aż dwóch zdołało wpisać się na listę strzelców. Jednym z nich był Karol Świderski.

Drugi to gracz, który swój ostatni mecz w reprezentacji Polski rozegrał ponad rok temu. Mateusz Klich wybiegł w wyjściowym składzie na spotkanie Vancouver Whitecaps – DC United. Jego zespół od 57. minuty przegrywał 1:2. Kilka chwil później 33-letni pomocnik zdołał doprowadzić do prowadzenia. I to w jakim stylu! Klich złożył się i uderzył bez przyjęcia sprzed pola karnego, nie dając szans bramkarzowi rywali.

Ten gol ustalił wynik na 2:2, więcej bramek już nie padło. Ta bramka z pewnością przypomni Michałowi Probierzowi o możliwości powołania weterana na październikowe, niezwykle ważne zgrupowanie kadry Biało-czerwonych.

Klich w tym sezonie rozegrał 34 spotkania w klubie we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i siedem asyst.

