Kędziorek w zagranicznym klubie. Europejskie puchary pewne

Maciej Kędziorek wrócił do pracy po ponad rocznej przerwie. Były trener Radomiaka Radom podjął się wyzwania w lidze zagranicznej. Jak podaje serwis Meczyki.pl, został asystentem w Dynamie Kijów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kędziorek

Maciej Kędziorem asystentem trenera w Dynamie Kijów

Maciej Kędziorek od maja 2024 roku nie pracował w zawodzie. W tym czasie rozwijał się jako ekspert piłkarski na kanale Meczyki.pl. Przerwa od pracy w roli trenera dobiegła jednak końca. Po ponad roku 45-letni szkoleniowiec wraca na ławkę trenerską. Następnym przystankiem w jego karierze będzie ukraiński gigant – Dynamo Kijów. Pracę w nowym zespole rozpoczął kilka dni temu.

Jak poinformował Dawid Dobrasz od piątku Maciej Kędziorek pracuje w roli asystenta Ołeksandra Szowskowskiego. Oznacza to, że na jesień na pewno zobaczymy polskiego szkoleniowca na ławce trenerskiej w europejskich pucharach. Dynamo Kijów ma zagwarantowaną co najmniej grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Natomiast jeśli odwrócą losy dwumeczu z Maccabi Tel-Aviv, to zagrają w Lidze Europy. Pierwsze spotkanie drużyna z Ukrainy przegrała (1:3). Wcześniej zostali wyrzuceni z Ligi Mistrzów, przegrywając dwumecz z Pafos.

Kędziorek samodzielnie pracował w Radomiaku Radom w okresie od grudnia 2023 do maja 2024 roku. Zielonych prowadził w 17 meczach, a jego bilans to 5 zwycięstw, 4 remisy i 8 porażek. Wcześniej był asystentem m.in. Macieja Skorży i Johna van den Broma w Lechu Poznań oraz Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Zaliczył również krótki epizod w sztabie szkoleniowym Arki Gdynia.