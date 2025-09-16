John van den Brom znalazł klub. Były trener Lecha Poznań poprowadzi drużynę Polaka

PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Powrót Johna van den Broma. Holender przejmuje FC Twente

John van den Brom wraca do pracy trenerskiej w Holandii. 58-letni szkoleniowiec prowadził Lecha Poznań w latach 2022–2023, rozgrywając z zespołem 81 meczów i odnosząc 41 zwycięstw. Największym sukcesem Holendra był awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym poznaniacy odpadli po starciu z Fiorentiną. W PKO BP Ekstraklasie Lech zakończył sezon na trzecim miejscu.

W poprzednim sezonie van den Brom prowadził Vitesse Arnhem, z którego został zwolniony po zakończeniu rozgrywek. Po niespełna trzech miesiącach przerwy wraca teraz do Eredivisie, obejmując FC Twente, które dotychczas prowadził Joseph Oosting. Nowy kontrakt Holendra obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

FC Twente zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli Eredivisie z dorobkiem czterech punktów w pięciu meczach. Bramkarzem drużyny jest Przemysław Tytoń, który w holenderskim zespole występuje od 2022 roku. 14-krotny reprezentant Polski obecnie pełni rolę rezerwowego. – Bardzo cieszę się na to wyzwanie. Daje mi możliwość pracy w pięknym klubie i ponownego funkcjonowania w czołówce holenderskiej Eredivisie, bo właśnie tam należy FC Twente. Jestem dumny, że mogę tu być i nie mogę się doczekać współpracy – powiedział van den Brom.

🔴 𝐉𝐨𝐡𝐧, 𝐰𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐛𝐢𝐣 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞! 🤝



John van den Brom is per direct de nieuwe trainer van FC Twente. Hij tekent een contract tot en met 30 juni 2026. #FCTwente — FC Twente (@fctwente) September 15, 2025

Van den Brom poprowadzi swój pierwszy mecz w piątek, 19 września, gdy FC Twente zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Rotterdam w 6. kolejce Eredivisie.