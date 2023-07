Sebastian Szymański jednak zostanie w Feyenoordzie?

IMAGO /Yannick Verhoeven Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański prawdopodobnie pozostanie w Feyenoordzie na kolejny sezon

Pomocnik miał dogadać się już z klubem

Wcześniej spekulowano, że ze względu na oczekiwania finansowe Polak może odejść

Znów wypożyczenie

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon. Polak w barwach Feyenoordu Rotterdam rozegrał w zakończonym sezonie łącznie 40 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Tym samym 24-latek walnie przyczynił się do mistrzostwa Holandii zdobytego przez swój klub.

Problem polegał jednak na tym, że Szymański do Eredivisie był tylko wypożyczony. Dlatego wraz z końcem sezonu “wrócił” do Dynama Moskwa. Jak jednak wiadomo, nie będzie w klubie z Rosji występował z powodu wojny oraz prawa, jakie daje FIFA. Feyenoord chciał pomocnika wykupić, ale ostatecznie – ze względu na brak możliwości finansowych – do tego nie doszło. Według holenderskiego portalu “1908.nl” reprezentant Polski zostanie ponownie wypożyczony do mistrzów Holandii. A wszystkie rozmowy pomiędzy klubem, a zawodnikiem miały zakończyć się pomyślnie.

– W tym tygodniu, po ponownych negocjacjach, klub osiągnął porozumienie finansowe, aby przedłużyć dotychczasową umowę. Początkowo wydawało się, że żądania Polaka będą zbyt dużym wyzwaniem dla Feyenoordu. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. Szymański nigdy nie ukrywał, że chce zostać dłużej w Rotterdamie – poinformował holenderski portal “1908.nl”.

Czytaj więcej: Legendarny piłkarz dobitnie o Lewandowskim: jest nieobecny duchem