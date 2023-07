"Mam wrażenie, że w drużynie narodowej jest często nieobecny duchem, często stoi i czeka. W Barcelonie za to schodzi do drugiej linii robiąc przewagę. Wiem, że Barca to nie kadra" - powiedział Jerzy Dudek dla "Super Expressu".

IMAGO/PIOTR KUCZA/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W ostatnim czasie Robert Lewandowski zmaga się z dużą falą krytyki

Ta wynika nie tylko z zachowań boiskowych, ale i marketingowych

Ostatnie zachowania kapitana reprezentacji Polski skomentował Jerzy Dudek

“Wiem, że Barcelona to nie kadra”

Ostatni czas jest dla Roberta Lewandowskiego dość trudny. Piłkarz, mówiąc kolokwialnie nie ma najlepszej prasy. Kapitan reprezentacji Polski jest powszechnie krytykowany za swoją postawę w ostatnich meczach kadry. Byli piłkarze oraz kibice wraz z ekspertami zarzucają napastnikowi niejako brak stu procentowanego zaangażowania w spotkanie. A szczególnie brak bycia liderem i kapitanem z prawdziwego zdarzenia. Teraz podobny głos w sprawie wygłosił Jerzy Dudek.

– Chciałbym widzieć, że mocno zależy mu na rozwoju talentów i zespołu. Robert Lewandowski widzi i czuje, którzy młodzi zawodnicy mają potencjał, ale jeszcze mają problem z podjęciem decyzji i odpowiedzialności. Tak robił Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii, gdy widział, że trenerowi Fernando Santosowi brakuje czasami wigoru. Szczególnie, gdy jest bariera językowa. Robert musi pomagać trenerowi swoim autorytetem. Mam nadzieje, że dopracuje to – powiedział Jerzy Dudek dla “Super Expressu”.

– Mam wrażenie, że w drużynie narodowej jest często nieobecny duchem, często stoi i czeka. W Barcelonie za to schodzi do drugiej linii robiąc przewagę. Wiem, że Barca to nie kadra. Jednak z takimi przeciwnikami jakich mamy w grupie eliminacji EURO 2024, musi to robić. To są te momenty, które pokazują lidera zespołu! – dodał.

