Erik ten Hag spotkał się ze znanym klubem! Duży szok

Erik ten Hag w ostatnich dniach spotkał się z przedstawicielami znanego klubu. Jak donosi serwis AD.nl zatrudnienie trenera rozważa Ajax Amsterdam. Holender aktualnie jest bezrobotny.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ajax sięgnie po Ten Haga?! Doszło do rozmów

Erik ten Hag w ostatnich latach kojarzony jest głównie z pracą w Manchesterze United. Natomiast przed startem sezonu 2025/2026 został zatrudniony w roli trenera Bayeru Leverkusen. Epizod w Niemczech był zupełnie nieudany, ponieważ trwał jedynie dwa miesiące. 55-latek został zwolniony po trzech meczach, a jego bilans to jedno zwycięstwo, remis i porażka.

Od tego czasu Ten Hag regularnie łączony jest z wakatami w poszczególnych klubach. Ostatnio było głośno o potencjalnym powrocie do Premier League. Holenderski szkoleniowiec miał być w gronie potencjalnych następców Vitora Pereiry w Wolverhampton.

Ostatecznie temat powrotu do Anglii upadł, ale nie oznacza to jednak, że były menadżer Czerwonych Diabłów nie ma innych opcji. Z informacji serwisu ad.nl wynika, że w tym tygodniu doszło do spotkania na linii Erik ten Hag – Ajax Amsterdam.

Ajax od kilku sezonów ma duże problemy nie tylko w europejskich pucharach, ale przede wszystkim na krajowym podwórku. Sezon 2023/2024 skończyli na odległym jak na nich 5. miejscu. Aktualnie zespół prowadzi John Heitinga, lecz co jakiś czas pojawiają się doniesienia o jego zwolnieniu.

Ten Hag dobrze zna realia pracy w Ajaksie, ponieważ w latach 2017-2022 odpowiadał za wyniki drużyny z Amsterdamu. Jego bilans to 159 zwycięstw, 27 remisów i 29 porażek. W tym czasie sięgnął trzykrotnie po mistrzostwo Holandii i dwukrotnie po puchar kraju.