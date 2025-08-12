Dramatyczna kontuzja reprezentanta Polski! To będzie długa przerwa

Mateusz Wieteska dopiero co zmienił klub, a już nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Jak oficjalnie poinformował Kocaelispor, reprezentant Polski całkowicie zerwał więzadła krzyżowe przednie w prawym kolanie.

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska zerwał więzadła krzyżowe

Mateusz Wieteska to jeden z tych piłkarzy w Polsce, który mógł liczyć na dość regularne powołania do reprezentacji Polski. W ostatnich latach środkowy obrońca raczej częściej pojawiał się na zgrupowaniach Biało-Czerwonych, niż je omijał. Inną kwestią jest oczywiście to, czy grał w meczach naszej kadry oraz jeśli tak, to z jakim efektem.

Niemniej jakiś czas temu rozpoczął się nowy etap w karierze Wieteski, bowiem ten trafił do nowego klubu, a konkretnie do tureckiego zespołu Kocaelisporu. Polak miał być jednym z liderów defensywy tej ekipy, ale szybko okazało się, że będzie inaczej. Turcy przekazali bowiem właśnie, że podczas wczorajszego meczu z Trabzonsporem reprezentanta Polski nabawił się kontuzji. Uraz jest bardzo poważny, bowiem 28-latek całkowicie zerwał więzadła krzyżowe przednie w prawym kolanie.

– W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono całkowite zerwanie (pęknięcie) więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana. Nasz zespół medyczny rozpoczął leczenie naszego zawodnika – czytamy w oświadczeniu Kocaelisporu w mediach społecznościowych.

