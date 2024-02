Diego Costa znalazł nowy klub. Ma wejść w buty Suareza

fot. Imago/Action Plus Na zdjęciu: Diego Costa

Diego Costa podpisał kontrakt z Gremio

W nowym klubie spróbuje zastąpić Luisa Suareza, który trafił do Interu Miami

Były gracz Chelsea i Atletico Madryt związał się umową do końca 2024 roku

Diego Costa ma nowy klub. Zostaje w Brazylii

Diego Costa powoli zbliża się do końca piłkarskiej kariery. Po sezonie 2022/2023 opuścił Wolverhampton i zdecydował się na powrót do Brazylii. Podpisał kontrakt z Botafogo, gdzie wystąpił w 13 ligowych meczach i zgromadził trzy bramki. Od początku 2024 roku był natomiast wolnym zawodnikiem i poszukiwał nowego klubu.

Media łączyły go z Palmeiras, lecz ten ostatecznie postanowił dołączyć do Gremio, wiążąc się umową do końca 2024 roku. Ma przed sobą trudne zadanie, bowiem musi wejść w buty Luisa Suareza, który po zakończeniu sezonu opuścił brazylijski klub, by grać w Interze Miami. Urugwajczyk był niekwestionowaną gwiazdą i ulubieńcem kibiców. Teraz mają oni nadzieję, że do swoich występów z przeszłości nawiąże 35-latek.

#ReforçoTricolor NA ÁREA ⚽️🇪🇸 Ele é espanhol, mas tem sangue brasileiro e títulos por onde passou! Diego Costa chega para fortalecer o ataque do Imortal. Multicampeão na Europa, já vestiu a amarelinha, a roja e agora defenderá o manto Tricolor. Bem-vindo!https://t.co/Tw1sNey6qO pic.twitter.com/8HtqriLgZu — Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2024

Szczyt formy Costy trwał dość krótko. Najlepiej prezentował się za czasów Chelsea, z którą dwukrotnie zdobył mistrzostwo Anglii. Po powrocie do Atletico Madryt jest notowania konsekwentnie spadały, aż wreszcie postanowił skończyć z europejską piłką.

