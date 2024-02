fot. Imago/Riccardo Larreina Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zamierza kontynuować karierę w Barcelonie

Polak przyznaje, że jego celem jest powrót na Camp Nou

Obecnie Duma Katalonii występuje na innym stadionie z uwagi na remont

Lewandowski zostaje w Barcelonie. Ma swój cel

Robert Lewandowski ma za sobą trudne miesiące. W obecnym sezonie kapitan reprezentacji Polski nie radzi sobie tak dobrze, jak bezpośrednio po transferze do Barcelony. Mierzy się ze sporą krytyką ze strony mediów oraz kibiców, którzy punktują jego brak skuteczności i proste błędy techniczne, które na nieszczęście zdarza mu się popełniać.

W 2024 roku bilans strzelecki Lewandowskiego prezentuje się już lepiej, choć wciąż nie wskoczył on na poziom z poprzedniego sezonu. Nie brakuje sugestii, że Duma Katalonii latem będzie dążyć do rozstania z Polakiem. Wydaje się jednak, że do tego nie dojdzie, gdyż obie strony pragną kontynuować współpracę. Sam napastnik zadeklarował, że jego celem jest dalsza gra w Barcelonie i powrót na Camp Nou, pozostające obecnie w remoncie.

– Czy widzę siebie grającego na nowym stadionie? Tak, ponowna gra na Camp Nou to jeden z moich celów. To magiczny stadion, oczywiście, że chcę tam znów zagrać. Mam nadzieję, że pod koniec roku uda się tam wystąpić.

– Czuję się bardzo dobrze w mieście, podobnie jak moja rodzina. Jesteśmy szczęśliwi – deklaruje Lewandowski w rozmowie dla “Sport”.

