Cristiano Ronaldo dosadnie o Złotej Piłce. „Straciła na wartości”

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Złotą Piłkę powinien wygrać zwycięzca Ligi Mistrzów

Złota Piłka to od lat najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej. Po minionym sezonie faworytami w tym plebiscycie są Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona) oraz Raphinha (FC Barcelona). Przynajmniej na papierze najlepiej wygląda kandydatura francuskiego skrzydłowego, który nie dość, że sięgnął po potrójną koronę (Liga Mistrzów, Ligue 1 i Puchar Francji), to jeszcze wykręcił fenomenalne statystyki – 49 meczów, 33 bramki oraz 15 asyst.

O komentarz w tej sprawie został poproszony Cristiano Ronaldo, którego wypowiedź może sugerować wsparcie właśnie dla wspomnianego wyżej Ousmane’a Dembele. – Według mnie zdobywcą Złotej Piłki musi być piłkarz, który wygrał Ligę Mistrzów. Myślę, że w ostatnich latach ta nagroda niestety straciła na wartości – powiedział legendarny napastnik na konferencji prasowej reprezentacji Portugalii, cytowany w mediach społecznościowych przez hiszpański portal „Madrid Xtra”.

Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź [WIDEO]

40-letni snajper przygotowuje się do finału Ligi Narodów, w którym jego Portugalia zmierzy się z Hiszpanią. To spotkanie zaplanowano na niedzielę, 8 czerwca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00. Warto dodać, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki wciąż nie podjął decyzji co do swojej przyszłości. Kontrakt byłego gwiazdora Realu Madryt z Al-Nassr obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Słynny zawodnik ma na stole kuszącą ofertę przedłużenia umowy i w najbliższych dniach musi podjąć decyzję w tej sprawie.