Cristiano Ronaldo spytany o koniec kariery. Jasna deklaracja

Cristiano Ronaldo występuje w Al Nassr

W poprzednim sezonei zdobył aż 54 bramki

Zawodnik zadeklarował, że nie zamierza kończyć kariery

Ronaldo będzie grać jeszcze 10 lat?

Ogromne pieniądze spowodowały, że do gry w Arabii Saudyjskiej udało się przekonać takich piłkarzy jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy Neymar. Trafiają tam też znani szkoleniowcy.

Sam Portugalczyk nadal błyszczy skutecznością i jak dotąd, od czasu transferu do Al Nassr w 2023 roku, udało mu się zdobyć 54 bramki. Został tym samym najlepszym strzelcem minionego sezonu.

– Niebawem będę mieć 39 lat, a zdołałem zdobyć więcej goli niż taki młody gracz jak Haaland. Jestem z siebie dumny. Lubię, gdy ludzie we mnie wątpią, a ja potem wyprowadzam ich z błędu i osiągam sukces – powiedział Ronaldo.

Pomimo swojego wieku Portugalczyk przyznaje, że nie myśli jeszcze o zawieszeniu butów na kołku. – Na ten moment nie wiem ile będę jeszcze grać. Nie odejdę jednak zbyt szybko. Przede mną jeszcze 10 lat gry. Nie no, żartuję. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży – dodał.

Ronaldo stanął przy tym w obronie ligi saudyjskiej, przekonując, że ma ona naprawdę solidny poziom. – Nie uważam, by te rozgrywki były w czymkolwiek gorsze od Ligue 1. We Francji masz dwie, trzy drużyny na naprawdę dobrym poziomie. Tymczasem w Arabii jest ich więcej. Liga jest przez to ciekawsza i bardziej wyrównana. Ludzie mogą mówić co chcą, ale ja, po roku gry, mam swoją opinię. Już teraz jesteśmy lepsi od Ligue 1, a stale się rozwijamy – zaznaczył Portugalczyk.

