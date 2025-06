Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi to dwaj najlepsi piłkarze w historii futbolu. Portugalczyk wrócił wspomnieniami do rywalizacji z Argentyńczykiem.

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Leo Messi

Cristiano Ronaldo: Mam sympatię do Leo Messiego

Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi to bez wątpienia dwaj najwybitniejsi zawodnicy w historii piłki nożnej. Portugalczyk i Argentyńczyk przez wiele lat rywalizowali o miano tego najlepszego, grając odpowiednio w Realu Madryt oraz Barcelonie. Ciężko powiedzieć, który miał lepszą karierę – jeden zdobył więcej Złotych Piłek, a drugi jest najskuteczniejszym piłkarzem wszech czasów.

Pewne jest natomiast to, że obaj panowie darzą się olbrzymim szacunkiem, co podkreślił Cristiano Ronaldo w ostatnim wywiadzie. Kapitan reprezentacji Portugalii przygotowuje się do niedzielnego finału Ligi Narodów przeciwko Hiszpanii i przy tej okazji spotkał się z kilkoma dziennikarzami. W jednej z rozmów 40-letni gwiazdor wrócił wspomnieniami do rywalizacji z dwa lata młodszym Argentyńczykiem.

Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź [WIDEO]

– Oczywiście, że mam sympatię do Leo Messiego. Jesteśmy razem na scenie od piętnastu lat. Pamiętam, jak tłumaczyłem mu przemówienia na różnych galach, ponieważ nie mówi dobrze po angielsku. Zawsze dobrze mnie traktował i okazywał mi szacunek. To rzecz jasna działało w dwie strony – powiedział Cristiano Ronaldo w rozmowie z Alfredo Martinezem na łamach hiszpańskiej stacji radiowej „Onda Cero”.

Portugalski gwiazdor, którego kontrakt z Al-Nassr wygasa 30 czerwca, zabrał również głos w sprawie przyszłości. – W tym momencie żyję z dnia na dzień. Taką mam mentalność. Nie pozostało mi wiele lat gry w piłę, ale cieszę się chwilą. Nie ma ustalonego dnia mojej emerytury. Czuję się szczęśliwy. Jestem tutaj, aby cieszyć się i kontynuować karierę, aż do dnia, w którym zdecyduję o jej zakończeniu – dodał.