Ronaldo zgarnął kolejną nagrodę. Był bezkonkurencyjny

Cristiano Ronaldo został wybrany najlepszym piłkarzem roku na Bliskim Wschodzie. 40-letni Portugalczyk odebrał nagrodę podczas uroczystej gali Globe Soccer Awards.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Globe Soccer Awards. Cristiano Ronaldo wyróżniony

W niedzielny wieczór w Dubaju zorganizowano uroczystą galę Globe Soccer Awards, podczas której podsumowano 2025 rok w światowym futbolu. W trakcie prestiżowej ceremonii wyróżniono największe postacie piłki nożnej z różnych regionów globu. Jedną z nagród otrzymał Cristiano Ronaldo, który został wybrany najlepszym piłkarzem roku na Bliskim Wschodzie.

Portugalczyk po raz kolejny potwierdził swoją wyjątkową pozycję oraz ogromny wpływ na rozwój futbolu w tej części świata. 40-letni napastnik na co dzień występuje w saudyjskim Al-Nassr, gdzie niezmiennie imponuje formą strzelecką.

Kapitan reprezentacji Portugalii w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył 35 bramek i zanotował 4 asysty. W trwającej kampanii wystąpił natomiast w 13 meczach, w których strzelił 11 goli oraz zaliczył 3 ostatnie podania. Indywidualne statystyki Ronaldo robią ogromne wrażenie, choć jego zespół w tym czasie nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum.

Legendarny zawodnik Realu Madryt z powodzeniem występuje w barwach klubu z Rijadu od początku 2023 roku, gdy przeniósł się na Półwysep Arabski po rozstaniu z Manchesterem United. Cristiano Ronaldo ma realną szansę zostać pierwszym piłkarzem w historii z dorobkiem 1000 bramek. Obecnie dwukrotny triumfator Ligi Narodów ma na koncie 956 trafień.