Charytatywny mecz legend. Na boisku byłe gwiazdy Realu i Barcelony

Sport Global Group Na zdjęciu: Mecz legend w Lizbonie

Mecz legend w Lizbonie. Dawne gwiazdy futbolu zagrają dla potrzebujących

15 września 2025 roku w Lizbonie odbędzie się charytatywny mecz legend. Zostanie on zorganizowany przez Sport Global Group. Wydarzenie zgromadzi gwiazdy futbolu, takie jak Luis Figo, Ronaldinho czy Peter Schmeichel, by zebrać ponad milion euro na pomoc potrzebującym. Mecz odbędzie się przed ponad 60 000 kibiców na stadionie Estadio da Luz lub Estadio José Alvalade. Transmisja ma dotrzeć do milionów widzów online i w TV, a celem jest wsparcie rodzin dotkniętych wojną i lokalnymi konfliktami na całym świecie.

Kapitanem portugalskiej drużyny będzie Luis Figo, czyli były gwiazdor FC Barcelony i Realu Madryt oraz zdobywca Złotej Piłki z 2000 roku. Legendarny skrzydłowy będzie wspierany przez Ricardo Quaresmę, Eliseu, Ricardo Carvalho i innych dawnych mistrzów takich jak m.in. Deco czy Vitor Baia. Naprzeciw nich stanie zespół World Legends z Ronaldinho, Javierem Zanettim, Henrikem Larssonem i innymi ikonami.

Trenerem Portugalczyków będzie Costinha, a wydarzenie wspiera Portugalska Federacja Piłkarska (FPF) w ramach projektu „Portugal Legends”. To przygotowanie do roli Portugalii jako współgospodarza mundialu 2030.

Zebrane fundusze trafią do międzynarodowych i lokalnych organizacji, takich jak Ukraiński Czerwony Krzyż (URCS) i Cáritas Portuguesa. URCS codziennie pomaga ewakuować ludzi, udziela pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego, a także odbudowuje domy w Ukrainie. Maksym Dotsenko, dyrektor URCS, podkreślił, że takie inicjatywy to nie tylko pieniądze, ale też solidarność z ofiarami wojny. Cáritas Portuguesa z kolei wspiera ubogie społeczności w Portugalii, walcząc z ubóstwem i brakiem pomocy.

Rasmus Sojmark, szef Sport Global Group, zapowiedział, że mecz zbiegnie się z SBC Summit w Lizbonie, łącząc świat futbolu i biznesu. Bilety są dostępne na stronie www.legendscharitygame.com, a zyski wesprą fundację charytatywną Sport Global Charitable Foundation. Wydarzenie ma być corocznym świętem aż do mistrzostw świata w 2030.

Sport Global Charitable Foundation to fundusz ograniczony, działający pod auspicjami Prism the Gift Fund (zarejestrowana brytyjska organizacja charytatywna o numerze 1099682). Cały zysk z meczu charytatywnego Legends Charity Game wesprze organizacje beneficjentów Sport Global Charitable Foundation, działające na rzecz różnych spraw, w tym Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (URCS) i Cáritas Portugal.