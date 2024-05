Buksa wysyła sygnał do Probierza, następna bramka w lidze tureckiej

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa zakończył sezon ligowy, po raz szesnasty trafił do siatki

Antalyaspor, w barwach którego w obecnym sezonie występował Adam Buksa, w ostatniej kolejce tureckiej ekstraklasy na wyjeździe zmierzył się z Alanyasporem. Gospodarze objęli prowadzenie już w 3. minucie za sprawą gola Ui-Jo Hwanga i wydawało się, że dowiozą zwycięstwo do ostatniego gwizdka sędziego. Bohaterem gości został jednak właśnie polski napastnik, który do siatki trafił w 80. minucie.

Ramzi Safuri idealnie dośrodkował piłkę w pole karne, a Adam Buksa wyskoczył najwyżej ze wszystkich zawodników i strzałem głową skierował futbolówkę do bramki rywala. Golkiper nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. 27-latek ma za sobą bardzo dobrą kampanię, którą spędził na wypożyczeniu w lidze tureckiej. Urodzony w Krakowie snajper strzelił 16 goli i zanotował 2 asysty. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka 14-krotnego reprezentanta Polski, którego karta zawodnicza wciąż należy do RC Lens.

👑 Kral, Corendon Alanyaspor karşısında attığı golle kapanışı yaptı 👇



1️⃣6️⃣ GOL

2️⃣ ASİST #BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/XCgh9apt2k — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) May 24, 2024

Wydaje się, że Antalyaspor będzie dążył do wykupienia byłego piłkarza Pogoni Szczecin. Mierzący 191 cm wzrostu napastnik raczej nie ma czego szukać we francuskiej ekipie, gdyż na Stade Felix-Bollaert panuje ogromna konkurencja. Adam Buksa zapewne liczy na powołanie do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech. Michał Probierz kadrę na ten turniej ogłosi w przyszłym tygodniu.