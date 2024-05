Szczęsny może się niepokoić? Rewelacja Serie A blisko transferu

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Michele Di Gregorio ma zostać nowym bramkarzem Juventusu

Juventus na finiszu sezonu 2023/2024 w Serie A wciąż ma szanse na trzecie miejsce w tabeli. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio w sprawie planów transferowych klubu z Turynu. Źródło przekonuje, że władze Juve intensywnie pracują nad przejęciem Michele Di Gregorio. Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, to Monza na transferze bramkarza ma zarobić 20 milionów euro.

Di Marzio przekonuje, że strony doszły już do porozumienia w sprawie ostatecznych szczegółów. Ostatnie kontrakty miały miejsce w czwartek 23 maja. Finalizacja transakcji jest zatem o krok.

Szczęsny może czuć niepokój

Di Gregorio to 26-latek, broniący barw ekipy z Brianteo od 2022 roku. Zawodnik trafił do Monzy z Interu Mediolan za ponad cztery miliony euro. W trakcie kampanii 2023/2024 urodzony w Mediolanie bramkarz wystąpił łącznie w 34 spotkaniach. Puścił w nich 37 bramek. Z kolei w 14 meczach zachował czyste konto.

Di Gregorio to jeden z najbardziej rozchwytywanych bramkarzy we Włoszech. W ostatnich miesiącach zainteresowanie zawodnikiem wyrażały takie ekipy jak AS Roma czy Inter Mediolan. Finalnie wygląda na to, że wyścig po golkipera wygra Juventus, co nie będzie dobrą wiadomością dla Wojciecha Szczęsnego.

