Lech Poznań może stracić Sousę! Prezes mówi o negocjacjach

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afonso Sousa

Sousa trafi do Turcji? Samsunspor rozmawia z Lechem

Lech Poznań w poprzednim sezonie świętował zdobycie mistrzostwa Polski, więc teraz stanie przed szansą awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmagania w eliminacjach jeszcze się nie zaczęły, ale Kolejorz ma za sobą inaugurację nowej kampanii. W niedzielę przegrał u siebie z Legią Warszawa w meczu o Superpuchar Polski. To oczywiście za wcześnie, aby bić na alarm, ale kibice oczekują rehabilitacji i zwycięstwa w pierwszej kolejce Ekstraklasy.

W ekipie Nielsa Frederiksena zagrał Afonso Sousa, którego przyszłość pozostaje niewyjaśniona. Wydawało się, że po znakomitym sezonie na pewno opuści Polskę, ale do tej pory żaden klub nie złożył satysfakcjonującej oferty. Lech Poznań ma swoje wymagania i nie ułatwi odejścia gwiazdorowi, który ma ważną umowę do czerwca 2026 roku. Jest to natomiast ostatnia szansa, aby zarobić na jego odejściu większe pieniądze.

Opcją dla Sousy ma być przeprowadzka do Turcji. Rozmowy z Lechem Poznań w sprawie jego transferu prowadzi Samsunspor, co potwierdził prezes tej ekipy Yuksel Yilidirim.

– Afonso Sousa jest piłkarzem, którym interesujemy się od dwóch miesięcy. Lech Poznań żąda jednak za niego dość wysokiej kwoty. Czekamy na dogodne rozwiązanie – przekazał działacz tureckiego klubu.

Afonso Sousa, iki aydır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Kendisiyle ve kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Ancak Lech Poznan, oyuncunun bonservisi için oldukça yüksek bir bedel talep ediyor. Bu nedenle şu an beklemedeyiz. Hayırlısı olsun. #Samsunspor pic.twitter.com/3Upyetrgzw — Samsunsporlular.com (@Samsunsporcom) July 15, 2025

Nie jest tajemnicą, że Sousa z chęcią przeniósłby się do mocniejszej ligi. Lech ma oczekiwać za niego minimum 4 milionów euro.