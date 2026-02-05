Karim Benzema kilka dni temu zamienił Al-Ittihad na Al-Hilal. Były reprezentant Francji już zadebiutował w nowych barwach. 38-latek rozegrał kapitalny mecz.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Karim Benzema

Benzema imponuje w nowych barwach

W kecie 2023 roku Karim Benzema zakończył 14 letni pobyt na Santiago Bernabeu i rozstał się z Realem Madryt. Jednokrotny zdobywca Złotej Piłki postanowił kontynuować karierę w Arabii Saudyjskiej i dołączył do Al-Ittihad. W szeregach ekipy z Dżuddy rozegrał 83 spotkaniach, w których strzelił 54 gole i zanotował 17 asyst.

W zimowym okienku transferowym Francuz postanowił zmienić klubowe barwy, co wynikało z braku porozumienia w kwestii nowego kontraktu. Chociaż media sugerowały możliwy powrót do Europy, Benzema nie opuścił Saudi Pro League. 38-latek przeniósł się do Al-Hilal. Doświadczony snajper ma już za sobą debiut w koszulce zespołu z Rijadu.

Al-Hilan na wyjeździe rozbił Al-Okhdood. Wicemistrzowie kraju wygrali aż 6:0. Wynik w 31. minucie otworzył 97-krotny reprezentant Trójkolorowych, który skorzystał z dogrania Salema Al-Dawsariego. W 60. minucie wychowanek Olympique Lyon cieszył się z drugiego gola, a zaledwie cztery minuty później skompletował hat-trick.

The Karim @Benzema debut hat-trick in full ☝️⚽️ pic.twitter.com/gRRatttMyI — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 5, 2026

W 70. minucie Benzema celnie dogrywał Malcomowi, który następnie dwukrotnie obsłużył Al-Dawsariego. Francuz zakończył ten mecz z trzema golami i ostatnim podaniem, Saudyjczyk popisał się dubletem goli i asyst, a Brazylijczyk zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy znakomite dogrania.