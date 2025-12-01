Bednarek i Kiwior znowu z czystym kontem! Jeden z nich był najlepszy na boisku

FC Porto odniosło kolejne zwycięstwo w lidze, pokonując Estoril (1:0). Jan Bednarek i Jakub Kiwior rozegrali pełne dziewięćdziesiąt minut. Jeden z nich otrzymał najwyższą ocenę w zespole.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek z najwyższą oceną w Porto. Kiwior przyzwoicie, ale bez szału

FC Porto po 12. kolejkach ligi portugalskiej zajmuje 1. miejsce w tabeli z przewagą trzech punktów nad drugim Sportingiem. W niedzielę późnym wieczorem podejmowali przed własną publicznością Estoril, wygrywając skromnie (1:0). Jedynego gola w meczu zdobył William Gomes, który umieścił piłkę w siatce w 8. minucie. Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Szczególnie dobrze zaprezentował się Jan Bednarek. Reprezentant Polski otrzymał najwyższą notę w zespole (7). Taką samą ocenę dostał jedynie William Gomes, czyli strzelec gola, który został również wybrany zawodnikiem meczu. Warto dodać, że 29-latek zapracował na wysoką ocenę zwłaszcza za interwencję, w której zapobiegł utracie bramki.

– Trzeba było mieć nerwy ze stali, żeby bez wahania wytrzymać napór Guitane’a i spółki. Wykazał się chłodną głową w sytuacjach stresowych i potrafił utrzymać jedność formacji w fazie największego naporu ofensywnego Estorilu. Najważniejszym momentem było zatrzymanie piłki uderzonej przez Ferro, która niosła w sobie obietnicę gola – napisał serwis A Bola.

Przyzwoite zawody rozegrał także Jakub Kiwior. W przypadku 25-latka jego występ oceniono na (5). Choć do gry w defensywie nie można było mieć zastrzeżeń, tak wątpliwości pozostawiła jego jakość podań.

– Zagroził bramce Roblesa groźnym, jadowitym strzałem głową po dośrodkowaniu Alberto. Ramię w ramię z Bednarkiem w obronie, choć obok udanych interwencji zdarzyły mu się również potknięcia w jakości podań – ocenił portugalski portal grę Jakuba Kiwiora.