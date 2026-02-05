Bednarek i Kiwior wychwalani przez byłą gwiazdę FC Porto

Jakub Kiwior i Jan Bednarek stali się kluczowymi piłkarzami FC Porto. O wpływie reprezentantów Polski na grę zespołu mówił Eliaquim Mangala w rozmowie z Weszło. Były gwiazdor Smoków nie mógł przestać chwalić naszych obrońców.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Mangala wskazuje mocne strony Kiwiora i Bednarka w Porto

FC Porto podobnie jak ponad dekadę temu Borussia Dortmund stało się „polskim klubem”. Latem ubiegłego roku do zespołu dołączyło dwóch obrońców reprezentacji Polski. Najpierw ściągnięto Jana Bednarka z Southampton, a następnie Jakuba Kiwiora z Arsenalu. Nie tak dawno Ekstraklasę na Portugalię zamienił Oskar Pietuszewski, a na Estadio do Dragao powstało „polskie trio”.

Bednarek i Kiwior wyrośli w krótkim czasie na kluczowych zawodników FC Porto. Szczególnie wrażenie robi ten pierwszy, który, choć nie jest kapitanem, stał się jednym z liderów nie tylko na boisku, ale również w szatni. Eliaquim Mangala w rozmowie z Weszło ocenił początek 29-latka w klubie. Chwalił go m.in. za to, jak szybko zaadaptował się w nowym otoczeniu.

– Przede wszystkim Bednarek nie potrzebował żadnego okresu do adaptacji i to jest imponujące. Jest wysokim obrońcą, jest odważny, jest prawdziwym liderem i natychmiast wywarł wpływ na obronę. Wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, presja w FC Porto jest ogromna. Każdy mecz trzeba wygrać, a nawet remis nie wystarczy kibicom. Jan Bednarek świetnie sobie z tą presją radzi. Porto wygrywa, wyniki przychodzą, a on jeszcze strzelił gola Benfice – powiedział Eliaquim Mangala w rozmowie z Weszło.

Na pochwały byłego piłkarza Porto zasłużył także Kiwior. W przypadku lewonożnego stopera Mangala docenił dwie rzeczy. Po pierwsze fakt, że jak na taką ilość spotkań łapie bardzo mało kartek. Po drugie, że jest zawodnikiem uniwersalnym i gra na lewej obronie.

– Imponuje rozwagą. Jak porównasz sobie jego liczbę rozegranych meczów do liczby żółtych kartek, Kiwior jest bardzo “czystym” obrońcą. Wiem po sobie, że utrzymanie takiej statystyki nie jest łatwe. Bardzo dobra lewa noga ma duże znaczenie w Porto w budowie akcji od obrony. To jest podstawa. Do tego dochodzi umiejętność adaptacji do warunków, co Kiwior też ma. Wiesz, co trenerzy szczególnie cenią? Uniwersalność. Po przyjściu Thiago Silvy trener wystawił Kiwiora na lewej obronie i nie było z tym problemu – dodał.