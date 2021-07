Przed nami najważniejsze spotkanie Euro 2020. W niedzielnym finałowym meczu na londyńskim Wembley reprezentacja Włoch zmierzy się z Anglią. Sprawdź na mecz Anglia – Dania przewidywane składy.

W finałowym meczu Euro 2020 reprezentacja Włochy zmierzy się z Anglią

Spotkanie rozegrane zostanie 11 lipca (niedziela) o godzinie 21:00 na Wembley

Przewidywane składy na mecz Włochy – Anglia

Selekcjonerzy obu reprezentacji – Roberto Mancini i Gareth Southgate – przed niedzielnym finałowym meczem mają do swojej dyspozycji niemal wszystkich zawodników. We włoskim zespole zabraknie jedynie Leonardo Spinazzolli, którego z gry wyklucza poważna kontuzja, której doznał podczas ćwierćfinałowego meczu z Belgią. W meczu z Hiszpanią na lewej stronie defensywy zastąpił go Emerson Palmieri i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w meczu finałowym. W porównaniu do półfinałowego meczu z Hiszpanią nie należy się spodziewać zmian w wyjściowym składzie reprezentacji Włoch.

Gareth Southgate podczas tego turnieju przyzwyczaił nas do dokonywania sporych roszad w podstawowym składzie swojego zespołu na poszczególne mecze, ale w niedzielnym finale postawi na najmocniejszy skład. Kto może liczyć na grę od pierwszej minuty? Między innymi Bukayo Saka, który z dobrej strony zaprezentował się w półfinałowym meczu z Danią. Nadzieje na grę od pierwszej minuty mają także Jack Grealish, Phil Foden czy Jadon Sancho.

Przewidywane składy:

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Jorginho, Barella, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Saka, Mount, Sterling – Kane

