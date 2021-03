W kadrze Niemiec zagrają piłkarze z Premier League?

We wtorek telewizja RTL przekazała oficjalne informacje o tym, że Joachim Loew nie będzie mógł powołać kilku niemieckich zawodników z Premier League. Piłkarskie władze zaczęły szukać dodatkowych rozwiązań, aby spróbować ominąć przepisy. Obecnie na terenie Niemiec obowiązuje przymusowa kwarantanna po przylocie z Anglii.

DFB nagnie przepisy?

Brak Timo Wernera, Kai Havertza, Ruedigera, Gundogana, czy Leno na pewno dałby się we znaki niemieckiej drużynie narodowej. Nic więc dziwnego, że DFB próbuje znaleźć korzystne rozwiązanie całej sytuacji. Oliver Bierhoff, który na co dzień jest bardzo blisko kadry zdradził, jakie działania zostały podjęte. Przedstawiciele związku piłkarskiego prowadzą zaawansowane rozmowy w wybranymi sanepidami, aby w przypadku piłkarzy występujących w Premier League zrobić wyjątek. Jeśli negocjacje okażą się korzystne to wszyscy gracze będą mogli wziąć udział w zgrupowaniu. Konsultacje odbywają się z zamkniętymi drzwiami, przez co więcej szczegółów poznamy wkrótce: Zasady są jasne. Nie mogą grać w Niemczech, ale prowadzimy rozmowy z sanepidami w Dusseldorfie i Duisburgu. Może i faktycznie nie ma sensu wpuszczać ich do tego kraju, ale myślę, że warto jeszcze spróbować – dodał dyrektor DFB, Oliver Bierhoff.

Wszystko wyjaśni się w piątek

Wielka Brytania jest obecnie zaliczana do krajów objętych szczególnymi restrykcjami. Wszystko spowodowane jest wzrostem zachorowań oraz nową mutacją wirusa, który znacząco nabrał na sile. Niemieckie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Wewnętrznych w piątek zaktualizuje wszystkie obowiązujące zasady, o czym DFB dowie się z wyprzedzeniem. Ze względu na wszechobecną pandemię nie przewiduje się zmian w przepisach dla osób przylatujących z Anglii. Z kolei pięciu zawodników potrzebuje jedynie zwolnienia od przepisów dotyczących kwarantanny. Co ciekawe w najbliższych pojedynkach kadry Niemiec będziemy mogli zobaczyć dwóch debiutantów, czyli Jamala Musiale oraz Floriana Wirtza. Natomiast Joachim Loew wykluczył powrót do reprezentacji Matsa Hummelsa, Thomasa Mullera i Boatenga, którzy zostali odsunięci od drużyny dwa lata temu.