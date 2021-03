Liverpool FC w poniedziałkowy wieczór zmierzy się w ramach Premier League z Wolves. Tymczasem ciekawej wypowiedzi udzielił ostatnio menedżer The Reds. Juergen Klopp dał do zrozumienia, że Virgil Van Dijk oraz Joe Gomez prawdopodobnie nie będą w stanie wrócić do gry na Euro.

Małe szanse na udział w najważniejszej imprezie roku

Liverpool FC musi sobie radzić bez dwóch kluczowych piłkarzy od dłuższego czasu. Holender przeszedł operację uszkodzonych więzadeł w październiku minionego roku. Tymczasem angielski zawodnik doznał kontuzji w trakcie zgrupowania drużyny narodowej i także był zmuszony do tego, aby poddać się zabiegowi, mającemu na celu poprawienie kontuzjowanego lewego ścięgna w kolanie.

– Joe i Virgil wciąż nie biegają. Trudno powiedzieć, kiedy będą mogli wrócić do treningu – mówił menedżer mistrzów Anglii cytowany przez BBC.

– Mając informacje, które posiadam na dzisiaj, to prawdopodobnie obu zabraknie na Euro. To nie jest moja decyzja. Po prostu stan zdrowia zawodników może na to nie pozwolić – kontynuował Klopp.

– Wszyscy mamy jednak nadzieję, że obaj będą gotowi na to, aby rozpocząć z nami przygotowania do nowego sezonu. Wszyscy bardzo mocno w to wierzymy. Podobnie jest z sytuacją Joela Matipa – zaznaczył Niemiec.

– To są naprawdę poważne kontuzje i trudno mówić dzisiaj o tym, w jakich rozgrywkach będą mogli wystąpić – rzekł opiekun The Reds.

Niepokojące doniesienia

– Będziemy wszyscy zaskoczeni, jeśli kontuzjowani zawodnicy będą mogli zacząć przygotowania do nowej kampanii. O Euro w ogóle nie myślałem w ich przypadku – uzupełnił Klopp.

– Kiedy trzeba wrócić, aby być gotowym do gry na Euro? Tydzień wcześniej? W dniu, w którym zaczyna się turniej? Nie wiem – podsumował menedżer Liverpoolu.

The Reds po rozegraniu 28 spotkań plasuje się na ósmej pozycji w ligowej tabeli. Ostatbio The Reds wywalczyli awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 5.00 3.80 1.77 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. marca 2021 09:40 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin