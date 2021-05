Selekcjoner reprezentacji Austrii Franco Foda ogłosił szeroką kadrę swojego zespołu na Euro 2020. Powołania otrzymało 30 zawodników, spośród których wyselekcjonowanych zostanie 26 piłkarzy, którzy znajdą się w ostatecznej kadrze na Mistrzostwa Europy.

Reprezentacja Austrii zgrupowanie przed Euro 2020 rozpocznie 27 maja w Bad Tatzmannsdorf. Dzień później odbędzie się pierwszy trening drużyny. Na 1 czerwca zaplanowany został wyjazd do Middlesbrough, gdzie dzień później Austriacy rozegrają towarzyskie spotkanie z Anglią. Po jego zakończeniu drużyna prowadzona przez Franco Fodę uda się do Wiednia, gdzie będzie przygotowywała się do ostatniego sparingowe spotkania ze Słowacją, które rozegrane zostanie 6 czerwca na stadionie Ernsta Happela.

Szeroka kadra Austrii na Euro 2021

Bramkarze: Daniel Bachmann (Watford), Heinz Lindner (Basel), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Obrońcy: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragović (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen) Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg)

Pomocnicy: Husein Balić (LASK), Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Napastnicy: Marko Arnautović (Shanghai Port), Adrian Grbić (Lorient), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)

Lista rezerwowa: Jorg Siebenhandl (Sturm), Cican Stankovic (Salzburg), Richard Strebinger (Rapid), Geront Trauner (LASK), Maximilian Ullmann (Rapid), Maximilian Woeber (Salzburg), Yusuf Demir (Rapid), Thomas Goiginger (LASK), Raphael Holzhauser (Beerschot), Jakob Jantscher (Sturm), Florian Kainz (Koeln), Reinhold Rantfl (LASK), Stefan Schwab (PAOK), Ercan Kara (Rapid)

Euro 2020. Trudne zadanie Austriaków

Reprezentacja Austrii do Euro 2020 przystąpi mając nadzieję na wyjście z grupy. Drużyna Franco Fody rywalizować będzie w grupie C, w której zmierzy się kolejno z reprezentacjami Macedonii Północnej, Holandii i Ukrainy.

Mecze Austrii w grupie C Euro 2020:

