Euro 2020. Składy na mecz: Ukraina – Anglia

Lada moment wystartuje ostatni ćwierćfinał Euro 2020. Rywalizacja Ukrainy z Anglią na Stadio Olimpicio zapowiada się interesująco. Obaj trenerzy dokonali już wyborów i poznaliśmy wyjściowe składy na pojedynek o półfinał mistrzostw Europy.

Nadszedł czas na ostatni ćwierćfinał mistrzostw Europy

Southgate oraz Szewczenko wybrali podstawowe składy i w reprezentacji Anglii od pierwszych minut zobaczymy Jadona Sancho

Po meczu: Ukraina – Anglia, poznamy komplet półfinalistów Euro 2020

Nadszedł czas na ostatni ćwierćfinał Euro 2020. Tym razem na Stadio Olimpico w Rzymie, Ukraina stanie do walki z Anglią. Wyspiarze do tej pory nie stracili żadnej bramki na tym turnieju, z kolei Ukraina rzutem na taśmę awansowała do ćwierćfinału, wyrzucając Szwedów (2:1) tuż przed serią jedenastek.

Zdecydowanym faworytem sobotniej rywalizacji są Anglicy, którzy wygrali grupę B. Co więcej, kilka dni temu przełamali klątwę, pokonując Niemców (2:0) i apetyty wzrosły do maksimum, więc to dobry moment, aby udowodnić wielkość drużyny narodowej.

Trzeba dodać, że Ukraina nie ma nic do stracenia, a z takimi przeciwnikami nigdy nie gra się łatwo. Gareth Southgate po raz pierwszy na mistrzostwach Europy umieścił Jadona Sancho w wyjściowym składzie. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21.00. Natomiast Felix Brych został wybrany głównym sędzią tego pojedynku.

Składy na mecz Ukraina – Anglia:

Ukraina: Buszczan – Karawajew, Matwijenko, Krywcow, Zabarny – Mykolenko, Zinczenko, Sydorczuk – Szaparenko, Jarmołenko, Jaremczuk

Anglia: Pickford – Walker, Maguire, Stones, Shaw – Rice, Phillips, Mount – Sancho, Sterling, Kane

