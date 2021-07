W niedzielę czeka nas ostatnie spotkanie Euro 2020. Finałowe spotkanie turnieju, które wyłoni nowego mistrza Europy, rozegrane zostanie na londyńskim Wembley. Kto w nim zagra? Oto finaliści Mistrzostw Europy.

Finałowe spotkanie Euro 2020 rozegrane zostanie 11 lipca (niedziela) o godzinie 21:00

O tytuł mistrza Europy rywalizować będą reprezentacje Włoch i Anglii

Dla angielskiego zespołu będzie to pierwszy występ w finale Mistrzostw Europy w historii

Przed nami finał Euro 2020

Do turnieju finałowego Euro 2020 przystąpił 24 reprezentacje, które wyłonione zostały na drodze eliminacji. Pierwszym etapem Mistrzostw Europy była faza grupowa, w której finaliści zostali podzieleni na sześć grup po cztery zespoły. Udział w fazie pucharowej zagwarantowany miały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a stawkę uzupełniły cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Aby dotrzeć do finału drużyny w fazie pucharowej musiały przebrnąć przez trzy rundy. Udać się to mogło tylko dwóm zespołom, które w nagrodę otrzymały możliwość zmierzenie się o trofeum.

W finale Euro 2020 zagrają reprezentacje Włoch i Anglii, które w tym turnieju nie doznały ani jednej porażki. Co więcej reprezentacja Anglii dopiero w półfinałowym pojedynku z Danią straciła pierwsza bramkę. Awans do finału to również największy sukces angielskiego zespołu w historii występów w Mistrzostwach Europy. Może wydawać się to zaskakujące, ale Anglia do tej pory jeszcze nigdy nie miała okazji do występu w finale.

Włosi znają już natomiast smak zdobycia mistrzostwa Europy. Jedyny jak dotąd tytuł zdobywali w 1968 roku, kiedy triumfowali u siebie. W finałowej rywalizacji okazali się lepsi od Jugosławii. Reprezentacja Włoch jeszcze dwa razy – w 2000 i 2012 roku – grała w finale Mistrzostw Europy, ale wówczas musiała uznać wyższość odpowiednio Francji i Hiszpanii. Teraz stanie przed kolejną szansą uzyskania miana najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

Finałowe spotkanie Euro 2020 rozegrane zostanie w niedzielę (11 lipca) o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na londyńskim Wembley, a na trybunach będzie mogło zasiąść około 60 tysięcy kibiców.

