Za nami pierwsza część rywalizacji w turnieju finałowym Euro 2020. W środę zakończyła się rywalizacja w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Z turniejem pożegnała się reprezentacja Polski, a wraz z nią siedem innych reprezentacji. Kto odpadł z Euro 2020?

W środę zakończyła się pierwsza część turnieju finałowego Euro 2020 – faza pucharowa

Z turniejem definitywnie pożegnało się osiem reprezentacji, w tym Polska

Rywalizacja w 1/8 finału rozpocznie się już w sobotę

Osiem reprezentacji odpadło z Euro 2020

Do finałów Mistrzostw Europy przystąpiły 24 drużyny, które w pierwszej części turnieju rywalizowały w sześciu grupach po cztery zespoły. Celem każdej z drużyn był awans do 1/8 finału, w której było 16 miejsc. Bezpośredni awans do fazy pucharowej wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie. Stawka została również uzupełniona o cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Na fazie grupowej udział w Euro 2020 zakończyło osiem zespołów, w tym reprezentacja Polski.

Z Euro 2020 odpadły:

Finlandia

Macedonia Północna

Polska

Rosja

Słowacja

Szkocja

Turcja

Węgry

Startuje faza pucharowa Euro 2020

Już w sobotę (26 czerwca) rozpocznie się kolejna część turnieju finałowego Mistrzostw Europy – faza pucharowa. 16 zespołów zagra w 1/8 finału. Już na tym etapie czekają nas dwa hity, w których w bezpośrednich pojedynkach zmierzą się drużyny uważane za kandydatów do triumfu w całym turnieju. W niedzielę reprezentacja Belgii zmierzy się z Portugalią, natomiast we wtorek czeka nas mecz Anglia – Niemcy.

Pary 1/8 finału Euro 2020:



26.06. 18:00 Walia – Dania

26.06. 21:00 Włochy – Austria

27.06. 18:00 Holandia – Czechy

27.06. 21:00 Belgia – Portugalia

28.06. 18:00 Chorwacja – Hiszpania

28.06. 21:00 Francja – Szwajcaria

29.06. 18:00 Anglia – Niemcy

29.06. 21:00 Szwecja – Ukraina

